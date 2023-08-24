Как избежать потери денег на курортах Черного моря

Существуют общие правила безопасности на курортах: не оставлять кошелек на пляже, например, не напиваться с незнакомцами, чтобы не проснуться без денег и документов. Но в каждом регионе свои особенности – расскажем о нюансах отдыха в Краснодарском крае.

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Читайте СМС от банка и носите наличные

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На курортах Черного моря практически везде есть возможность безналичной оплаты – с помощью карты. В крупных магазинах, ресторанах и отелях это уже привычное дело. В последние годы терминалы появились даже в кафе и столовых на пляжах, но возникают сбои. Турист вынужден прикладывать карту к терминалу несколько раз, чтобы расплатиться за ужин или обед. В долг, естественно, никто вас не накормит. «ФедералПресс» стал известен такой случай: в одной из черноморских столовых произошло двойное списание суммы. Посетитель заметил это, когда уже уехал, потому что не читал СМС от банка. В финансовой организации сообщили, что такое бывает, если прикладывать карту несколько раз. Отметили также, что не все терминалы спишут сумму повторно. Добавили, к сожалению, обезопасить себя невозможно. Единственный выход – не пользоваться услугами, если терминал вызывает сомнение, либо вовремя читать СМС от банка. Такого можно избежать, если расплачиваться наличными деньгами. Кроме того, на известных курортах до сих пор остались такие места, где оплата принимается строго реальными рублями.

Заплатили за услуги, которые не были оказаны

При выборе отеля турист смотрит не только на цену, расположение, наличие завтрака. Например, для кого-то обязательный пункт – бассейн с подогревом. Некоторые люди планируют заранее день и время выезда, оставляя время на утреннее плавание. Но каково разочарование, когда в день выезда бассейн оказывается закрыт до 12 часов – как раз до часа выселения. Об этом с улыбкой сообщает администратор, не удосужившись извиниться и предложить комплимент от заведения за испорченный день. Бассейн – не основная услуга, поэтому получить компенсацию в виде денег практически нельзя.

Это не единственный случай, когда можно заплатить деньги за услуги, которые не были оказаны. В некоторых отелях бассейн с подогревом может оказаться и вовсе холодным.

Другой пример: в платных залах ожидания не работает кондиционер и мало розеток – тоже не основные услуги, но турист на них рассчитывает. Чтобы избежать разочарования, сразу надо уточнять те моменты, которые для вас важны.

«Я в одном купальнике, а номер не открывается»

Наверное, все отели на море уже работают с современными системами – электронными дверными замками с бесконтактной картой-ключами. Когда гость заселяется, ему выдают карту, запрограммированную на определенный период, а по истечении срока она перестает действовать. «ФедералПресс» стало известно, что в некоторых известных отелях на побережье электронные ключи от номера перестают работать за целый час до выселения, но об этом никто не предупреждает. Представьте такую картину: турист решил напоследок искупаться в море, разморенный возвращается с пляжа в номер. Думает, что примет душ, заберет вещи и благополучно съедет, а дверь не открывается. Гость спускается на ресепшен, а там невозмутимо сообщают, что «у нас так всегда – заранее», и нехотя продляют еще на законный час. Если вы отдыхаете на Юге, знайте, что извиняться перед вами никто и никогда не будет, в конце будничным тоном спросят: «Можете ли вы оплатить дополнительные услуги «переводом по номеру телефона».

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