Часто туристы забывают о том, что на отдыхе тоже стоит давать чаевые персоналу. Будь то официант в отеле, уборщица или таксист. Однако в разных странах существуют правила, которые регулируют чаевые и иногда их вписывают в чек.

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О том, сколько и кому давать чаевых за границей, если это не указано в чеке, — в материале “Рамблера”.

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Где чаевые включают в счет

Во многих европейских странах чаевые уже включены в счет и могут составлять от 5 до 10% за обслуживания. Они так и помечаются в чеке английским словом service, чтобы у туристов не возникло вопросов о том, за что они платят. Однако это касается преимущественно кафе и кофеен, в дорогих ресторанах чаевые остаются на усмотрение туриста.

Чаевые включены в счет во Франции, в Италии, Греции, Чехии, Финляндии, Дании, Швеции, Тунисе, Египте. Здесь в ресторанах вы увидите специальную строку для чаевых официанту.

Где чаевые не включают в счет

Как правило, в счет чаевые не включают в странах с особенной культурой и высоким уровнем жизни. Например, в Японии вообще не принято оставлять на чай, так как там высокий уровень заработной платы. Поэтому если там вы дадите несколько монет водителю такси или официанту, он может оскорбиться и вернуть вам деньги.

В США чаевые в счет не включают, но там принято оставлять большую сумму в 20-30% от суммы чека. Однако в этой стране дополнительная оплата труда все-таки является оценкой сервиса. Если вам он понравился, то чаевые можно оставить, если вы этого не сделаете, то никто не будет косо смотреть.

Чаевые в отелях

В отелях не действуют законы определенных стран и сотрудники часто ждут чаевые за свои услуги. Особенно это касается носильщиков и горничных, у которых чаевые стали традицией. Поэтому, если вы едете в отель с “Все включено” и планируете много времени проводить на территории гостиницы, то лучше оставить на чай носильщику и портье единоразово.