Сколько россияне тратят на отпуск

Для путешествий во время отпуска большинство россиян сейчас выбирает свою страну. По прогнозам Российского союза туриндустрии, к концу года количество туристических поездок внутри страны может достигнуть рекордных 80 миллионов. Для сравнения, в прошлом году россияне совершили 73 миллиона путешествий по стране.

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Несмотря на то, что лето подходит к концу, сезон путешествий на этом не заканчивается. Многие планируют отпускные поездки именно осенью. По данным сервиса Работа.ру, до конца года большинство путешественников собираются отправиться в Краснодарский край, Москву и Санкт-Петербург. Эти три направления находятся в лидерах. Также популярными туристическими направлениями в этом году стали Алтай, города Кавказских Минеральных Вод и Урал. Их догоняют Дагестан, Карелия и Калининград.

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Большинство россиян при планировании бюджета на отпуск закладывают не более 50 тысяч рублей на человека. 25 процентов готовы потратить от 51 до 100 тысяч рублей, еще 7 процентов - от 101 до 150 тысяч рублей. 5 процентов планируют заплатить более 200 тысяч рублей на человека, еще 3 процента - от 150 до 200 тысяч рублей.

По данным Российского союза туриндустрии, цены на путешествия по России выросли в среднем на 8-10 процентов. Однако динамика роста сильно различается в зависимости от региона, а также от расценок отелей.

"Средний чек гостя в отелях 4 и 5 звезд вырос примерно в 2,5 раза, - отмечает коммерческий директор Группы отелей "Русские сезоны" Инна Рындина. - В среднем, гости тратят не меньше 8500 рублей на человека в день, при этом не сокращая свой срок проживания. Основные расходы - на SPA и рестораны".

Несмотря на то, что путешествовать с каждым годом становится все дороже, россияне не готовы отказываться от впечатлений. Тем не менее стараются сэкономить, при этом не сильно потеряв в комфорте.

"Большим спросом в этом году пользуются автобусные туры по причине своей дешевизны и удобства: автобус может забрать туристов с чемоданами от дома и привезти прямо к отелю, - поясняет профессор кафедры гостиничного и туристического менеджмента РЭУ им. Г.В. Плеханова Наталия Зайцева. - Также автобусные туры становятся популярными в разгар сезона, когда все билеты на поезда и самолеты раскуплены или стоят крайне дорого".

Путешествия на собственном автомобиле также становятся все популярнее. Для тех, кто может подолгу находиться за рулем, автопутешествие - настоящая находка. Если в машине едет вся семья или компания друзей, поездка становится еще и весьма экономичной. Кроме того, автомобиль дает возможность построить насыщенный маршрут, посещать сразу несколько интересных мест за день и не быть привязанным к определенной точке.

Апартаменты вместо гостиницы также помогут сэкономить в путешествии. Проживание в них обойдется до 50 процентов дешевле, чем в отеле. А по комфорту современные апартаменты не только не уступают гостиницам, но в некоторых случаях и превосходят их.