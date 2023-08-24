Сколько времени занимает получение шенгенской визы

Ситуация с записью на подачу документов в визовые центры стран Европы не улучшилась, в среднем получения шенгенской визы надо ждать больше месяца, говорится в сообщении Ассоциации туроператоров России. Ещё в июле-августе из-за сезона отпусков в консульствах сократилось количество сотрудников, занятых в визовом процессе, и, как следствие, количество временных слотов на подачу документов сократилось, а сроки рассмотрения увеличились. Консульство Франции в Москве лидирует по степени лояльности к нашим заявителям. По данным АТОР, чаще всего россияне получают туда многократные визы на шесть месяцев и один год. За меньший срок можно получить визу в Грецию и Венгрию. Обе страны оформляют, как правило, однократные визы на срок поездки.