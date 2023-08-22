5 советов от чеченского гида

Хотите получить максимальное удовольствие от поездки в Чечню? Прислушайтесь к советам одного из лучших, по мнению мэрии Грозного, экскурсоводов города Лауры Устархановой

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1. Соблюдайте дресс-код

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Министерство республики по туризму выпустило памятку, где даны рекомендации по внешнему виду для гостей. Аналогичные баннеры выставлены на самых популярных маршрутах. Требования вроде бы простые: не надевать слишком открытый верх и слишком короткий низ, не носить юбок выше колен и шорт, причем последнее касается и мужчин. Но далеко не все их соблюдают. В результате как минимум — пристальные взгляды местных жителей, как максимум — открыто выраженное недовольство. У чеченцев не принято откровенно одеваться, и им сложно сдержать чувства при виде гостей, нарушающих их традиции.

2. Забудьте стереотипы

Речь не только о военном прошлом Чечни, из-за которого республику воспринимают как небезопасный регион, но и о вполне современном «Хватит кормить Кавказ». Развеем первый миф: в Чечне низкий уровень преступности. Вы можете оставить машину открытой на ночь — и ее совершенно точно никто не угонит и даже не подойдет к ней.

В сказочной природе второго стереотипа о дотациях, льющихся в республику щедрым потоком, вы убедитесь на месте. Чечня — очень чистый и ухоженный, но отнюдь не самый богатый регион. Люди здесь получают среднюю по стране зарплату. У многих она даже ниже. И согласитесь, обидно слушать обвинения в тунеядстве, когда ты трудишься не меньше остальных.

3. Имейте при себе наличные

Почти во всех ресторанах и магазинах города есть терминалы для безналичной оплаты. В крайнем случае можно сделать онлайн-перевод. Но нет гарантии, что в аэропорту вам не встретится дедушка-таксист, далекий от современных технологий. Или продавщица кваса может принимать только наличные. В поездке может случиться всякое, например разрядится телефон с банковским приложением. Бумажные деньги позволят избежать вызванных этим неприятностей.

4. Не бойтесь принимать помощь

Чеченцы — очень отзывчивый народ. У вас может не хватать мелочи для оплаты проезда, и другой пассажир заплатит за вас. Вы можете просто спросить дорогу, а человек вызовется вас проводить или даже отвезти на своей машине. Если женщина идет с тяжелыми сумками — у нее могут их забрать и донести до нужной точки. Не воспринимайте это за навязчивость. Люди считают, что каждый человек, который нуждается в помощи, — это испытание для их сердец, своеобразная проверка на предмет готовности помочь ближнему. Поэтому не бойтесь, а возрадуйтесь.

5. Отложите диету