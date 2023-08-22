5 правил, которые могут спасти жизнь в походе

Поход – это отличная возможность сменить обстановку и расслабиться, не уезжая далеко от дома. Однако залог удачного похода – это грамотная подготовка.

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Чтобы поход прошел хорошо, и вы не столкнулись с чрезвычайными происшествиями, важно следовать нескольким ключевым правилам. Они обезопасят вас и избавят от неприятностей.

Подробнее об этих правилах читайте в материале "Рамблера".

Держите спички в непромокаемой упаковке

Отправляться в поход без огня – не самая лучшая затея. Рассчитывать на зажигалку тоже не стоит: она может намокнуть и выйти из строя. Лучше всего иметь при себе несколько коробков спичек в непромокаемой упаковке. Собираясь в поход, не стоит рассчитывать на то, что огонь вам не пригодится. Если погода резко ухудшится, и вы заблудитесь под дождем, огонь может спасти вам жизнь.

Берите с собой нож

Нож в походе – незаменимая вещь. С его помощью можно подготовить растопку для костра, а также срезать палку, которая послужит опорой, если вдруг вы устанете ходить или повредите ногу.

Выбирайте разношенную обувь

Не вздумайте отправляться в длительный трекинг в новой обуви. Какой бы комфорт не обещал производитель, вполне возможно, что в походе вы сотрете ноги в кровь. Как минимум из-за этого вам придется идти медленнее, как максимум вы можете столкнуться с заражением крови. Не рискуйте и выбирайте обувь, проверенную временем.

Не ходите в одиночку

Если нужно найти дрова, воду или проложить маршрут, обязательно делайте это вместе со спутником. Столкнувшись с непредвиденной ситуацией в одиночку, вам будет куда сложнее позвать на помощь. Кроме того, находясь вдали от города, вполне возможно, что вы даже не сможете дозвониться до своих попутчиков и уж тем более объяснить им, где вы находитесь.

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