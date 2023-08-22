Как защититься от "диареи путешественников"

Путешествие – это праздник жизни, и всегда очень досадно, когда что-то его омрачает. В ряду самых распространённых проблем, с которыми сталкиваются большинство туристов – так называемая «диарея путешественников». Эксперт рассказала, как её можно избежать.

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Диарея путешественников может пройти самостоятельно, но иногда это заболевание сопровождается высокой температурой, рвотой, болями в животе. Опасное последствие – обезвоживание, когда с жидким стулом и рвотой организм теряет воду. Такое состояние требует незамедлительного участия врача, поскольку может приводить к летальным исходам. Как правило, диарея путешественников возникает по вине таких бактерий как кишечная палочка, кампилобактер, сальмонелл и шигелл.

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Вирусолог, профессор Школы системной биологии Университета Джорджа Мейсона (США) Анча Баранова рассказала «АиФ» почему возникает эта патология и как её избежать. Среди причин диареи путешественников – новые, непривычные разновидности патогенов, которые обитают в жарких регионах, быстрое размножение известных нам микроорганизмов в курортном питании, желание отдыхающих с первых же дней загорать под палящим солнцем. Следует помнить, что ультрафиолет сначала «прибивает» иммунитет, а уже потом оказывает на него стимулирующее воздействие. У вновь прибывших туристов иммунитет ослаблен для защиты против вирусов и бактерий.

Для того, чтобы диарея путешественника не испортила отдых, следует принять меры заранее. Можно купить перед поездкой две упаковки пробиотиков: одну пропить до начала отпуска по схеме, указанной в инструкции, а вторую – взять с собой.