Как защититься от "диареи путешественников"
Путешествие – это праздник жизни, и всегда очень досадно, когда что-то его омрачает. В ряду самых распространённых проблем, с которыми сталкиваются большинство туристов – так называемая «диарея путешественников». Эксперт рассказала, как её можно избежать.
Диарея путешественников может пройти самостоятельно, но иногда это заболевание сопровождается высокой температурой, рвотой, болями в животе. Опасное последствие – обезвоживание, когда с жидким стулом и рвотой организм теряет воду. Такое состояние требует незамедлительного участия врача, поскольку может приводить к летальным исходам. Как правило, диарея путешественников возникает по вине таких бактерий как кишечная палочка, кампилобактер, сальмонелл и шигелл.
Вирусолог, профессор Школы системной биологии Университета Джорджа Мейсона (США) Анча Баранова рассказала «АиФ» почему возникает эта патология и как её избежать. Среди причин диареи путешественников – новые, непривычные разновидности патогенов, которые обитают в жарких регионах, быстрое размножение известных нам микроорганизмов в курортном питании, желание отдыхающих с первых же дней загорать под палящим солнцем. Следует помнить, что ультрафиолет сначала «прибивает» иммунитет, а уже потом оказывает на него стимулирующее воздействие. У вновь прибывших туристов иммунитет ослаблен для защиты против вирусов и бактерий.
Для того, чтобы диарея путешественника не испортила отдых, следует принять меры заранее. Можно купить перед поездкой две упаковки пробиотиков: одну пропить до начала отпуска по схеме, указанной в инструкции, а вторую – взять с собой.
Анча Баранова говорит, что профилактика диареи путешественников с помощью пробиотиков – научно доказанный метод. Исследования на эту тему проводили китайские учёные, после оно было опубликовано в статусном научном журнале. После приёма пробиотиков риск заболевания диареей снижается. Оптимальной эксперт назвала «микс» из ацидофильных бактерий (L. Acidophilus), болгарской палочки (L. Bulgaricus), бифидобактерий (B. Bifidum) и термофильного стрептококка (Strept. Thermophilus). Препараты, где они представлены – подойдут лучше всего.