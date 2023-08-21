Что делать, если закладывает уши при полете

МОСКВА, 21 августа, ФедералПресс. Уши закладывает при резком изменении давления воздуха или воды. Люди часто сталкиваются с этой проблемой при перелетах. Это неприятно, но не опасно. Рассказываем, что делать, если заложило уши, и как это предотвратить.

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Почему закладывает уши

Давление воздуха внутри уха и снаружи практически одинаковы или по крайней мере не отличаются настолько, чтобы вызвать дискомфорт.

Когда изменение высоты быстрое, как при авиаперелетах, давление внутри ушей и давление воздуха снаружи не успевают выровняться, и это препятствует нормальной вибрации барабанных перепонок. Человек может ощущать дискомфорт, как будто уши чем-то забиты. Когда давление выравнивается, заложенность в ушах проходит.

Что нужно делать перед полетом

Самый распространенный способ взять с собой леденцы, жвачку или легкий перекус. Глотание и жевательные движения заставляют мышцы, открывающие евстахиевы трубы, работать активнее. В результате давление воздуха выравнивается быстрее.

Можно попробовать беруши с фильтром. Они немного замедляют воздействие давления на барабанную перепонку и снижают уровень шума. Купить такие беруши можно в аптеках, маркетплейсах или сувенирных магазинах в аэропорту. Однако при использовании беруш все равно необходимо делать глотательные движения.

Если перед полетом у вас заложило нос или вы испытываете симптомы аллергии, рекомендуется за час до полета примите антигистаминное лекарство, чтобы облегчить симптомы.

Что делать, если ребенку заложило уши

Не стоит укладывать малышей перед взлетом и посадкой. Если ребенок начал плакать, это не страшно. Несильный плач поможет открыть евстахиевы трубы и выровнять давление. Кроме того, можно использовать сиропы парацетамола или ибупрофена в возрастной дозировке, если у ребенка сильный болевой синдром.