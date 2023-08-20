Эксперт дал советы, как сэкономить при покупке билетов на поезд

В беседе с РИА «Новости» Василий Бурнин сказал, что точный размер скидки будет зависеть от направления и других факторов.

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Руководитель транспортных сервисов «Яндекс Путешествий» добавил, что приобретать билеты стоит не меньше, чем за 35-37 дней до отправления.

В высокий сезон или на популярные направления можно сэкономить до 40 процентов на стоимости. При этом получится выбрать подходящие места в вагоне.

Кроме того, дешевле будет стоить билет на поезд, который отправляется в неудобное время, например в обед.

В течение года есть несколько периодов, когда действует пониженный тариф на вагоны СВ, купе и плацкарт.

Выгода достигает до 15 процентов. Речь идёт о периодах между праздниками и школьными каникулами.