Унести в открытое море на надувном матрасе может даже человека с хорошими навыками плавания. От сильного ветра и течения не застрахован никто, поэтому каждое лето в новостях появляются сообщения о людях, которых сутками ищут после подобных происшествий.

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В большинстве случаев финал оказывается с положительным исходом, но если человек не обладает базовыми навыками выживания в открытой воде, есть серьезный риск истощения. О том, что делать, если унесло в открытое море, — в материале “Рамблера”.

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Накройте голову

Если вы уже были в кепки или панамке, то этот пункт можно пропустить. Самое опасное в открытом море — солнце. От него можно получить удар, из-за которого человеку может стать плохо. Особенно это опасно для людей с хроническими заболеваниями, например, гипертонией. Если солнечный удар окажется сильным, то возможен летальный исход.

Если вы купались без головного убора, то вместо него используйте плавки или купальник. Гораздо важнее прикрыть голову, можно остаться при этом без одежды. Купальник можно периодически смачивать водой, чтобы он не перегревался.

Найдите пресную воду

Воду из моря ни в коем случае нельзя употреблять — она сделает обезвоживание только сильнее. В таком случае можно сделать конденсат, но для него нужны специальные условия. Единственный выход — ловля морских рыб. Дело в том, что в их позвоночнике можно найти пресную воду. Для этого рыбу нужно разделать, а воду — высосать.

Если вы дрейфуете достаточно долго и вам понадобилась пища, то можно выловить и засушить морских обитателей или питаться водорослями — в них много полезных веществ. Однако, чтобы избавить их от соленой воды, их нужно также засушить.

Гребите только в одну сторону