Когда дешевле лететь на отдых и где купить дешевый тур или билеты, опираясь на курс валют, который в последнее время нестабилен, «ФедералПресс» рассказал менеджер по туризму агентства семейного отдыха.

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Какие страны сейчас открыты

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Почти все популярные страны уже открыты и сняли ковидные ограничения. Проблема лишь в том, что прямых рейсов из России сейчас мало. Однако варианты есть.

Недорого и просто (есть туры и/или прямые рейсы): Абхазия, Турция, ОАЭ, Таиланд, Египет Индия, Шри-Ланка, Мальдивы и Грузия. Посложнее и подороже: Кипр, Греция, Черногория, Хорватия, Болгария, Тунис, Италия, Вьетнам, Бали, Испания.

Как сэкономить на туре за границу

В настоящее время россияне активно бронируют туры на осень, потому что в некоторых странах сезон подходит к концу и цены на турпакеты снижаются. Например, туры в Турцию высчитываются по курсу евро. Цена постоянно скачет и может вырасти со 120 тысяч до 200 и выше (семь дней на двоих). Все зависит от курса валют, и рекомендуется его тщательно отслеживать.

«У туроператоров свой курс валют, всегда немного больше, чем основной. Если вы бронируете тур, то лучше сразу внести всю сумму либо каждый день отслеживать курс, потому что после бронирования сама стоимость тура фиксируется в евро», – отметил менеджер по туризму.

Он подчеркнул, что стоимость будет пересчитываться на момент оплаты по текущему курсу, т. е. по курсу, который будет в тот день, когда будете оплачивать остаток по туру. В этом случае предугадать ситуацию сложно. Эксперт пояснила, что стоимость может либо снизится, если курс упадет, или вырасти, если курс поднимется.

Бывали случаи, когда туристы бронировали тур по большому курсу, а потом он сильно упал, а цена турпакета стала меньше на восемь тысяч рублей.

«Можно внести не всю сумму сразу, тогда каждый день нужно отслеживать курс и, если будет сильно расти на следующий день, то быстрее оплатить в текущий день», – подчеркнула эксперт.