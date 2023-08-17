Постельные клопы в отеле: как обнаружить и не привезти домой

Даже дорогой отдых в пятизвездочном отеле может обернуться неприятными воспоминаниями и проблемами со здоровьем. В этом на собственном опыте убедилась россиянка, потратившая 330 тысяч рублей на путевку в Турцию и получившая номер с постельными клопами. В ответ на жалобы туристки администрация гостиницы лишь предложила дополнительную смену белья. В итоге путешественница вернулась домой с волдырями на ногах и желанием добиться компенсации за испорченный отпуск. Как проверить номер в отеле на наличие паразитов? И как не привезти клопов к себе домой? Об этом читайте в материале MIR24.TV.

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Последствия укуса клопа

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Постельные клопы в гостиницах – проблема, увы, не редкая и даже закономерная. Этим кровососам присуща невероятная скорость размножения и активное перемещение.

Всего за пару месяцев количество клопов в одной комнате может увеличиваться в 10-20 раз. В итоге номера отелей, в которых однажды появились паразиты, превращаются в своеобразные распределительные центры.

Насекомые быстро перебираются на одежду и в сумки постояльцев, а затем путешествуют вместе с багажом до квартир и домов людей. При этом вывести незваных гостей из спальни бывает очень непросто, да и последствия контакта с ними могут быть очень печальными.

«Самым распространенным последствием укуса постельного клопа является аллергическая реакция вплоть до отека Квинке. Незамедлительно принимаем антигистаминные препараты и обращаемся за медицинской помощью», – предупреждает интегративный нутрициолог Анастасия Костомаха.

«Также неприятным последствием нападения этого насекомого является вторичная инфекция, которая попадает в место укуса клопа, – рассказывает специалист. – Образуются гнойники, воспаления и, как следствие, шрамы и рубцы на коже. Контролируйте от расчесывания себя или детей, пораженных укусами клопов, не пренебрегайте мазями, которые снижают зуд и обеззараживают кожу».

Подготовка заранее

Чтобы не привезти из отпуска или командировки неприятный «сувенир», стоит заранее обеспокоиться этим вопросом. Лучше всего предварительно позвонить в гостиницу и спросить, проводится ли у них регулярная профилактическая дезинсекция. Вероятно, менеджеры будут уверять, что никаких проблем с насекомыми в отеле нет. Но если при этом они не смогут даже назвать службу дезинсекции, с которой у них заключен договор, то это может свидетельствовать о халатном отношении администрации к данной стороне сервиса.

«Не пренебрегайте чтением отзывов о конкретном отеле перед бронированием. Пара заказных комментариев от конкурентов будет сразу видна в череде отзывов от реальных гостей этого отеля. Если уже были случаи укусов клопов, то гневные отзывы точно уже есть в интернете», – уверена Анастасия Костомаха.

Кроме того, собирая чемодан, стоит упаковать вещи в полиэтиленовые пакеты. Можно даже запастись специальными чехлами с застежками-зипперами. Они послужат дополнительной защитой для одежды и обуви от насекомых.

Разведка на месте

Чтобы понять, заражен ваш номер клопами или нет, необязательно ждать проявления первых укусов на теле. Вычислить кровососущих постояльцев можно сразу же при заселении. Обязательно посмотрите в интернете, как выглядят места скоплений паразитов на реальных фотографиях, а не на картинках. Тогда вы точно будете знать, что искать при обследовании комнаты. А еще на время ревизии рекомендуется оставить багаж в ванной комнате – туда насекомые пробираются в последнюю очередь.

«Заражение клопами кровати в гостинице можно определить при визуальном осмотре. Клопы, как и все живые существа, оставляют свои экскременты – маленькие черные точки. Постельное белье в гостинице белоснежное, поэтому достаточно просто увидеть его на белой простыне или наволочке. Также будет нелишним заглянуть в швы матраса и складки обивки. Размеры клопа в среднем 5 миллиметров, и он не может слишком далеко отползти от места нападения на жертву, поэтому и прятаться будет тут же в матрасе», – рассказывает эксперт.

Помимо кровати, тщательно осмотрите все укромные уголки комнаты. Исследуйте ящики тумбочек, плинтусы, розетки, обои, шторы, все прикроватное пространство, обивку кресел и стульев. Согласно исследованиям, 90% популяции клопов в комнате локализируются в радиусе двух метров от спального места.

Дальнейшие действия

Если вам удалось обнаружить следы клопов, немедленно обратитесь к администрации и попросите другой номер. Лучше всего переселиться на два-три этажа выше или ниже зараженной комнаты, ведь в соседних апартаментах также высока вероятность присутствия клопов. Скорее всего, персонал отеля будет заинтересован выполнить ваши требования, чтобы не доводить дело до скандала.

Если по какой-то причине вы все же вынуждены оставаться в номере со следами паразитов, постарайтесь максимально обезопасить от возможного контакта с ними свой багаж. Безопаснее всего оставить вещи на хранение в ванной комнате. Ни в коем случае не вешайте одежду на стулья и спинки кресел, а чемоданы лучше располагать подальше от стен и кровати.