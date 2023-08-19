Что нужно сделать перед путешествием в одиночку: инструкция

В то время как одни люди регулярно летают в отпуск в одиночестве, другие опасаются даже самых непродолжительных самостоятельных путешествий.

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Многим кажется, что соло-туризм это прежде всего сложно и даже опасно.

Однако на самом деле при грамотной подготовке этот опыт может стать лучшим отдыхом в вашей жизни. Особенно, если вы чувствуете, что вам нужно побыть наедине со своими мыслями.

Подробнее о том, как подготовиться к одиночному путешествию, читайте в инструкции "Рамблера".

Любая поездка требует той или иной подготовки. Но, если говорить о соло-путешествиях, то здесь нужно проявить особую внимательность и учесть все нюансы. Это позволит вам насладиться отдыхом и не беспокоиться ни о чем в поездке. Вот, что обязательно нужно сделать перед путешествием.

1. Выберите экстренный контакт. Перед поездкой назначьте кого-то из своих друзей или близких экстренным контактом. В чрезвычайной ситуации у этого человека должен быть доступ к вашим документом, а также к финансам, чтобы он мог осуществить перевод средств. Обязательно запишите номер выбранного человека не только в телефоне, но и на бумаге. Это может стать настоящим спасением, если телефон будет утерян.

2. Не пренебрегайте страховкой. Никто не застрахован от проблем со здоровьем в поездке. При наличии страховки вы сможете экстренно обратиться за медицинской помощью, и вам не придется платить за это большие деньги.

3. Планируйте бюджет. В одиночном путешествии вы не сможете в случае чего занять денег у друга, поэтому важно четко распланировать расходы. Разделите имеющуюся у вас сумму на количество дней в отпуске, и вы получите свой бюджет на сутки. Это позволит избежать излишних трат.