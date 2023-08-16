На каком самолете летают самые богатые люди в кругосветное путешествие

Богатые люди сегодня для кругосветной поездки обычно выбирают частные самолёты. Длится всё путешествие три недели. И вот какой самолёт (один из) для этого используется.

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Путешествие на авиалайнере по всему миру стоит, конечно же, недёшево. Люди в целом обычно тратят на это шестизначные суммы, в которые входят экскурсии, питание, проживание в отелях и т.п. Причём сейчас многие даже готовы переплачивать, лишь бы путешествовать на частном самолёте, а не на коммерческом пассажирском.

Из частных самолётов, которые могут перевозить несколько десятков человек сразу, можно выделить Airbus A321neo. Этот лайнер пользуется большой популярностью среди тех, кто собирается в авиакруиз. Различные компании, в том числе Four Seasons и TCS, используют Airbus A321neo из-за небольшой стоимости его эксплуатации и из-за его эффективности.

В самолёте оборудовано 52 места. Также в нём есть большие туалеты, раскладывающиеся кресла, мини-бар. На борту вместе с путешественниками находятся 18 членов экипажа, в том числе врач.

Кроме того, у пассажиров есть постоянный доступ к Wi-Fi, поэтому они могут проводить свободное время, просматривая видео на планшете. Обычно начинаются и заканчиваются туры во Флориде, но могут также включать посещение нескольких континентов.