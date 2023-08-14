3 напитка, которые испортят вам долгий перелет

Большинство знает о том, насколько важно правильно подбирать продукты и блюда, которые вы будете употреблять на борту, а иногда еще и до посадки. Но что же с напитками? Чаще всего мало кто заморачивается и в итоге происходит немало проблем, с которыми приходится справляться уже на большой высоте. Мы собрали топ напитков, с которыми стоит быть осторожнее.

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Зеленый чай, кофе

Хочется взбодриться с помощью любимого кофе? Подумайте десять раз. Все дело в том, что кофеин крайне возбуждающе действует на весь организм, который в период взлета и посадки, да и во время самого полета находится в жестком стрессе. Вы добавляете ему еще больше проблем. Если вы в принципе не можете отказаться от чая и кофе, пейте не больше одного стакана. В остальное время на высоте все же лучше пить чистую воду.

Алкогольные напитки

Да, несколько граммов крепкого алкоголя вероятно придаст храбрости, но никто не застрахован от того, чтобы в какой-то момент просто не остановиться. Далеко не каждый знает свою норму. Нет ничего хуже алкогольного отравления на большой высоте. Кроме того, вы можете не знать, как отреагирует ваш организм на перемену давления под влиянием этилового спирта. Не рискуйте, особенно если у вас хрупкие сосуды.

Некоторые соки