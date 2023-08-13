Как выжить во время камнепада в горах

Эксперт Макеев посоветовал туристам не прятаться от камнепада в ущельях. Печально закончился поход в горы в Кабардино-Балкарии для группы туристов. Во время восхождения на высоте 3500 м случился обвал, в результате которого погиб один человек и семеро пострадали. Как спастись от камнепада в горах, рассказал эксперт по безопасности Михаил Макеев.

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Как не попасть под камнепад: 3 правила

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Знать местность. Если вы отправляетесь в места, где есть обвалоопасные зоны, вы должны изучить и знать очаги, где что-то может пойти не так, отметил Макеев.

Предупреждён — значит вооружён. Важно иметь как можно больше информации от местных источников о погодных условиях и вероятности возникновения стихийных бедствий. Первичную информацию об угрозе обвалов можно получить от оползневых и селевых станций или гидрометеослужбы.

Позаботиться о своей безопасности. Отправляться в любую горную и скалистую местность нужно только в сопровождении профессионала и только со снаряжением для выживания.

Что делать, если начался камнепад

Эксперт предложил алгоритм действий на случай, если вы оказались в горах, когда там начался обвал:

Перед началом камнепада возникает специфический грохот или шум. Если вы его услышали, сразу же уходите от приближающегося потока.

Как можно скорее оповестите экстренные службы о том, что вы оказались в беде.

Двигаться от русла потока нужно не в противоположную от него сторону, а вбок.

Постарайтесь как можно быстрее добраться до склонов гор или других возвышенностей — там не бывает селей или оползней.

Если во время оползня вы оказались в низине, немедленно поднимайтесь на высоту более 100 м.

При обвале и сходе селя из потока могут вылетать огромные глыбы, поэтому действуйте без промедлений.

Не пытайтесь прятаться в ущельях и долинах, потому что они тоже могут превратиться в русла селевого потока, предупредил Макеев в беседе с «Вечерней Москвой».

Заблудился в горах: что делать

В горах практически не ловит мобильная связь или сигнал слишком слабый. Отправляясь в поход, возьмите с собой спутниковый телефон. Это очень полезная вещь, если вдруг вы собьётесь с маршрута.

Как действовать, если вы заблудились: