Как выжить во время камнепада в горах
Эксперт Макеев посоветовал туристам не прятаться от камнепада в ущельях. Печально закончился поход в горы в Кабардино-Балкарии для группы туристов. Во время восхождения на высоте 3500 м случился обвал, в результате которого погиб один человек и семеро пострадали. Как спастись от камнепада в горах, рассказал эксперт по безопасности Михаил Макеев.
Как не попасть под камнепад: 3 правила
Знать местность. Если вы отправляетесь в места, где есть обвалоопасные зоны, вы должны изучить и знать очаги, где что-то может пойти не так, отметил Макеев.
Предупреждён — значит вооружён. Важно иметь как можно больше информации от местных источников о погодных условиях и вероятности возникновения стихийных бедствий. Первичную информацию об угрозе обвалов можно получить от оползневых и селевых станций или гидрометеослужбы.
Позаботиться о своей безопасности. Отправляться в любую горную и скалистую местность нужно только в сопровождении профессионала и только со снаряжением для выживания.
Что делать, если начался камнепад
Эксперт предложил алгоритм действий на случай, если вы оказались в горах, когда там начался обвал:
- Перед началом камнепада возникает специфический грохот или шум. Если вы его услышали, сразу же уходите от приближающегося потока.
- Как можно скорее оповестите экстренные службы о том, что вы оказались в беде.
- Двигаться от русла потока нужно не в противоположную от него сторону, а вбок.
- Постарайтесь как можно быстрее добраться до склонов гор или других возвышенностей — там не бывает селей или оползней.
- Если во время оползня вы оказались в низине, немедленно поднимайтесь на высоту более 100 м.
- При обвале и сходе селя из потока могут вылетать огромные глыбы, поэтому действуйте без промедлений.
- Не пытайтесь прятаться в ущельях и долинах, потому что они тоже могут превратиться в русла селевого потока, предупредил Макеев в беседе с «Вечерней Москвой».
Заблудился в горах: что делать
В горах практически не ловит мобильная связь или сигнал слишком слабый. Отправляясь в поход, возьмите с собой спутниковый телефон. Это очень полезная вещь, если вдруг вы собьётесь с маршрута.
Как действовать, если вы заблудились:
- Если вы предупреждали МЧС о походе и до окончания заявленных временных сроков осталась пара дней, лучше оставаться на месте.
- Ночевать лучше в пещере — она защитит от дождя и ветра.
- Перед входом в пещеру убедитесь, что там нет зверей: посветите внутрь фонариком и громко пошумите.
- Если у вас есть палатка, ставить её надо в сухом, ровном и защищённом от ветра месте, желательно рядом с источником воды.
- Если вы решили идти дальше, пользуйтесь компасом и картой местности — это поможет не блуждать кругами.
- Оставляйте подсказки спасателям (например, можно изобразить стрелки камнями и палками по направлению своего движения).
- Выйти поможет направление воды в горах — она всегда бежит к подножию.
- Избавьтесь от тяжёлых вещей — матрасов, раскладных стульев, ненужной техники, оставьте одежду, спальник, палатку, набор продуктов и телефон.
- Воду берите в горных родниках, озёрах, ложбинах, а незнакомые ягоды и плоды не ешьте, чтобы не отравиться.