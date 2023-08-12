Терапевт объяснила, как не заболеть на отдыхе

«Во время пандемии коронавирусной инфекции все часто мыли руки, а сейчас некоторые снова начали про это забывать. Мыть руки перед едой и после посещения общественных мест нужно обязательно. На руках могут находиться источники многих инфекций, чаще всего пищевых», — сообщила Романенко в интервью радио Sputnik .

Во время жары необходимо употреблять много жидкости, но это не должна быть вода из-под крана. Лучше пить бутилированную воду и избегать напитков со льдом. Врач рекомендует туристам везде носить с собой теплые вещи на случай, если они окажутся в помещении с кондиционером. Это правило позволит не простудиться. На солнце лучше всего находится до 11 часов и после 17. Необходимо помнить о головном уборе, который спасет от теплового удара.