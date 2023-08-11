$97.28-0.12107.16+0.27

Как понять, сколько денег брать в путешествие

После того, как оплачены все билеты и отель, нужно рассчитать бюджет на поездку, который необходимо взять с собой. В незнакомой стране это может быть особенно проблематично, так как цены на экскурсии, кафе, рестораны и сувениры заранее неизвестны

Как понять, сколько денег брать в путешествие
© Unsplash

Однако есть несколько способов, которые помогут вам рассчитать бюджет. О них — в материале “Рамблера”.

Видео дня

Форумы и чаты путешественников

Сейчас существует большое количество форумов и чатов, посвященных отдельным странам и городам. В них есть помощники среди местных жителей, которые сами обращаются за помощью. Они могут проконсультировать туристов по бытовым вопросам, в том числе о том, сколько стоят обед и ужин в ресторане, какой средний чек и где дешево покупать экскурсии до основных достопримечательностей.

Туроператоры озвучили стоимость отдыха на Кубе

Можно задать отдельный вопрос или почитать опыт других туристов. Как правило, есть путешественники, которые подробно расписывают весь бюджет на поездку.

Онлайн-карты

Вбейте адрес места, где вы будете жить и посмотрите на то, какие кафе и рестораны расположены неподалеку. Можно скопировать название места и найти его сайт и посмотреть средний чек. Также рассмотрите и другие кафе и рестораны, не стоит зацикливаться на одном, так как ценник может существенно отличаться.

Таким образом вы сможете спланировать то, где вы будете питаться во время путешествия и поймете, какой бюджет на поездку вам необходим.

Сайты сетевых магазинов

За границей есть свои сетевые магазины, где можно купить продукты и сувениры. Даже если вы не планируете готовить дома, то там можно найти кулинарии с готовой и недорогой едой. На сайтах можно посмотреть цены и прикинуть, во сколько вам обойдется перекус в виде продуктов из этого магазина. Также, переведя деньги в рубли, можно прикинуть примерный уровень цен и уровень жизни в стране.

Дополнительные траты

Деньги с собой в страну нужны не только на питание. Учитывайте траты на развлечения, экскурсии, транспорт, сувениры и шоппинг. Всю эту сумму вам нужно будет взять с собой на отдых. Стоит также к определенной сумме заложить еще 10-20% на непредвиденные расходы. Если эти деньги вам не понадобятся, валюту можно обменять обратно или оставить на следующие поездки.