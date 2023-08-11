Как понять, сколько денег брать в путешествие

После того, как оплачены все билеты и отель, нужно рассчитать бюджет на поездку, который необходимо взять с собой. В незнакомой стране это может быть особенно проблематично, так как цены на экскурсии, кафе, рестораны и сувениры заранее неизвестны

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Однако есть несколько способов, которые помогут вам рассчитать бюджет. О них — в материале “Рамблера”.

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Форумы и чаты путешественников

Сейчас существует большое количество форумов и чатов, посвященных отдельным странам и городам. В них есть помощники среди местных жителей, которые сами обращаются за помощью. Они могут проконсультировать туристов по бытовым вопросам, в том числе о том, сколько стоят обед и ужин в ресторане, какой средний чек и где дешево покупать экскурсии до основных достопримечательностей.

Можно задать отдельный вопрос или почитать опыт других туристов. Как правило, есть путешественники, которые подробно расписывают весь бюджет на поездку.

Онлайн-карты

Вбейте адрес места, где вы будете жить и посмотрите на то, какие кафе и рестораны расположены неподалеку. Можно скопировать название места и найти его сайт и посмотреть средний чек. Также рассмотрите и другие кафе и рестораны, не стоит зацикливаться на одном, так как ценник может существенно отличаться.

Таким образом вы сможете спланировать то, где вы будете питаться во время путешествия и поймете, какой бюджет на поездку вам необходим.

Сайты сетевых магазинов

За границей есть свои сетевые магазины, где можно купить продукты и сувениры. Даже если вы не планируете готовить дома, то там можно найти кулинарии с готовой и недорогой едой. На сайтах можно посмотреть цены и прикинуть, во сколько вам обойдется перекус в виде продуктов из этого магазина. Также, переведя деньги в рубли, можно прикинуть примерный уровень цен и уровень жизни в стране.

Дополнительные траты