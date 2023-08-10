Не умеющим плавать рассказали, как спастись на глубине

Если не умеющий плавать человек оказался на глубине, где его ноги не достают до дна, ему в первую очередь нужно успокоиться, рассказал «МК в Бурятии» начальник центра плавания физкультурно-спортивного комплекса Александр Федоров. Как пояснил тренер, в ситуации, когда человек может утонуть, цена паники — жизнь.

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Если вы незапланированно оказались там, где ноги не достают до дна и рукой нельзя дотянуться до бортика, берега, лодки и так далее — в первую очередь нужно успокоиться и не паниковать. Да, это непросто, но необходимо, поскольку цена паники — ваша жизнь, — сказал он.

Федоров отметил, что многие, кто не умеет плавать, пытаются принять вертикальное положение, однако это грозит тем, что как только будет сделан выдох — тело пойдет вниз. Поэтому нужно принять горизонтальное положение, на груди или спине. Это повысит плавучесть, и позволит дождаться помощи, или самостоятельно добраться до суши.

Тело нужно максимально расслабить. Даже если вы приняли горизонтальное положение и остаетесь напряжены, то долго не продержитесь. Когда тело расслаблено и в легких есть воздух, вы не утонете. Отыщите глазами вашего близкого или что-нибудь, за что можно схватиться, и выполняйте гребковые движения ногами и руками в его сторону, — посоветовал специалист.