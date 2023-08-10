Что нужно сделать перед полетом: 5 хитрых лайфхаков

Время перед полетом для многих людей оказывается весьма волнительным. И неспроста: нужно собрать чемоданы, подготовить все необходимые документы, закончить рабочие дела и ничего не забыть.

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Однако, если подготовиться к полету правильно, можно существенно облегчить себе жизнь и избежать неприятностей в путешествии.

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Подробнее о нескольких полезных лайфхаках – в материале "Рамблера".

Купите вакуумные пакеты

Такие пакеты помогут аккуратно рассортировать вещи в багаже и в ручной клади, а еще сэкономят уйму места – так вам не придется переживать за то, что покупки из путешествия не поместятся в чемодан. Этот лайфхак будет особенно актуален, если вам приходится перевозить крупную верхнюю одежду – например, пуховик.

Выбирайте левый КПП при проверке в аэропорту

Большинство людей правши, и они, как правило, подсознательно выбирают контрольно-пропускные пункты, расположенные по правую руку от них. Если же вы пойдете налево, скорее всего, вы обнаружите, что очередь там в разы меньше. Это же правило касается стоек регистрации.

Сфотографируйте багаж

Перед тем, как сдать багаж, обязательно сфотографируйте свой чемодан с разных сторон, а также с выдвижной ручкой. Если в багажном отсеке ваш багаж повредят, вы сможете доказать авиакомпании и аэропорту, что изначально на чемодане не было повреждений.

Попросите зарядку на стойке авиакомпании

Путешественники регулярно забывают свои зарядки в аэропортах и не возвращаются за ними. Именно поэтому у сотрудников авиакомпании часто есть зарядки для разных устройств. Если вы забыли зарядку для телефона дома, не спешите бежать в магазин – для начала обратитесь к сотрудникам авиакомпании. Вполне вероятно, что они смогут вам помочь.

Положите фото ребенка или питомца в кошелек

В 2009 году шотландские психологи провели эксперимент. Они "потеряли" в Эдинбурге 240 кошельков с контактами владельцев. 42% кошельков вернулись к хозяевам. Как выяснилось, люди, которые находили кошельки, обращали внимание на фото в бумажнике. Так, в 88% случаев кошелек возвращали, если в нем было фото младенцев, в 53% случаев, если в бумажнике обнаружили фото питомца, в 48%, если было общее семейное фото и лишь в 15% случаев, если никаких фото не было.