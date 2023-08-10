Какие услуги можно получить на борту самолета бесплатно

Многие многократно путешествовали на самолетах, но далеко не каждый осведомлен, что на борту можно получить бесплатные дополнительные удобства. Эти "добавки" могут сделать полет еще комфортнее. "Рамблер" расскажет о них подробнее.

© Unsplash

Двойная порция пищи

Если вам предстоит длительный перелет, не стесняйтесь попросить дополнительную порцию пищи. Авиакомпании, как правило, запасаются запасными порциями блюд, и если есть свободные позиции, то вам могут предоставить второй обед или ужин. Правда, не стоит рассчитывать на такое в маленьких авиакомпаниях с короткими рейсами.

Специальное питание

Если вы соблюдаете особую диету или имеете пищевые ограничения, вы можете заказать персональное меню на борту. Вам не нужно будет голодать или рисковать здоровьем, принимая стандартное предложение. Серьезные авиакомпании обязаны предоставить эту услугу и обычно делают порции для специального питания больше, чем стандартные.

Люлька для младенца

Путешествовать с грудными детьми может быть сложно, особенно когда речь идет о длительных перелетах. Но многие не знают, что авиакомпании предоставляют специальные люльки для младенцев до 2-х лет. Запросите это удобство заранее, и вам выделят место рядом со специальной люлькой, где вы сможете устроить комфорт для вашего малыша.

Место у окна