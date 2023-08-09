Юрист пояснил, как вернуть деньги за несостоявшееся путешествие

Турагентства возвращают денежные средства только в исключительных случаях.

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Юрист Сергей Сорокин рассказал, как туристам вернуть деньги, если отменяется оплаченная поездка. Об этом написало издание «ТСН24».

Эксперт назвал вопрос актуальным из-за военных конфликтов и природных катаклизмов. По словам Сорокина, при резком изменении планов на путешествие будет непросто компенсировать расходы на неё. Турагентство возвращает денежные средства только в исключительных случаях.

Это возможно, если поездка отменилась по вине туроператора. Деньги туристу вернут полностью, если это рекомендовало российское правительство. В таком случае турфирма вычтет только понесённые расходы. Деньги не вернут за туристический и визовый сборы, медицинскую страховку.

Юрист рассказал, что средства не возвращают в случае смерти близкого, страха поездки и болезни. Договор с турфирмой можно расторгнуть на любом этапе, но деньги вернут только, если есть специальная страховка. Например, человек не может добраться до места назначения из-за перекрытия дороги. Тогда средства возвращаются без страховки. Но данные нужно подтвердить документально.

Путешественник может отказаться от поездки, если его переселяют в другое место или район. Важно, чтобы в таком случае была оформлена страховка.