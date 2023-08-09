Проще, чем кажется: что делать, если авиакомпания перенесла вылет

Недавно в московских аэропортах произошла массовая отмена и задержка рейсов: сразу 24 самолета не вылетели по расписанию. За рубежом, впрочем, бывают накладки и посерьезнее. Так, пассажиры американской компании United Airlines просидели в самолете на жаре семь часов, но так и не смогли улететь. «Вечерняя Москва» разобралась, что делать если авиарейс отменили или задержали.

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Возмещение убытков

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"При задержке рейса пассажир имеет право отказаться от полета. Подобное решение считается вынужденным, поэтому перевозчик обязан вернуть стоимость авиабилета даже в том случае, если он являлся невозвратным, — рассказал юрист Московской коллегии адвокатов Виталий Ярцев. — Кроме того, пассажир вправе обратиться к перевозчику с претензией о возмещении убытков, которые он понес в связи с задержкой рейса, если, например, сорвались заранее оплаченные экскурсии, пассажир опоздал на поезд и так далее".

Такой порядок, как пояснил эксперт, прописан в пункте 2 статьи 108 Воздушного кодекса РФ, а также в Федеральных авиационных правилах. К претензии в адрес перевозчика пассажиру необходимо приложить копии документов, подтверждающих понесенные убытки:

"Все это предъявляется перевозчику в аэропорту пункта отправления или в аэропорту пункта назначения. При внутренних воздушных перевозках такая претензия предъявляется в течение шести месяцев со дня задержки рейса", — уточнил юрист.

Штраф с гулькин нос

"Пассажир также имеет право на взыскание штрафа с перевозчика за просрочку доставки пассажира в пункт назначения. Такой штраф устанавливается в размере 25 процентов МРОТ за каждый час просрочки, но не более 50 процентов стоимости авиабилета, если перевозчик не докажет, что просрочка имела место вследствие непреодолимой силы, устранения неисправности самолета, угрожающей жизни или здоровью пассажиров, либо иных обстоятельств, не зависящих от перевозчика, — пояснил Виталий Ярцев. — При этом МРОТ, влияющий на размер штрафа, увы, всего 100 рублей".

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Кирилл Янков, Председатель Союза пассажиров России:

"В России слишком низкие штрафы для авиакомпаний за задержку рейсов. 25 рублей за час — это же смешные деньги! Причем сумма 20 лет уже не меняется. Конечно, ее необходимо увеличивать, чтобы пассажиры получали весомую компенсацию, а авиакомпаниям было неповадно рейсы задерживать".

Тем временем

Пассажиры авиакомпании «Уральские авиалинии» объединились против сотрудника компании, который два года снимает людей с рейсов в аэропорту Домодедово за плохое поведение. Люди написали жалобы в Генпрокуратуру России.

Сотрудник, по словам пассажиров, один раз снял человека с новогоднего рейса, билет на который стоил 48 тысяч рублей, из-за плохого тона. Также он оштрафовал на 3,5 тысячи рублей за ручную кладь, которая лежала несвободно в рамке.

Еще он не впустил на борт человека из-за бутылки воды, крышка которой торчала из сумки и превышала допустимую высоту клади на пару сантиметров.

А что взамен?

Услуги, которые пассажир вправе получить в аэропорту при задержке рейса (пункт 99 Федеральных авиационных правил)