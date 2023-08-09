Что можно брать в ручную кладь самолета в 2023 году

Для удобства пассажиров авиакомпании разрешают брать в салон ручную кладь. Однако перед поездкой часто возникают вопросы, что можно проносить с собой, а с чем не пустят на борт самолета. Эксперты рассказали, какие правила действуют в этом году.

© runews24.ru

Ручная кладь берется в салон самолета, в нее кладут предметы, которые могут понадобиться во время перелета. Ручную кладь проверяют два раза: на стойке регистрации и перед выходом на посадку, напомнили «Известия».

Видео дня

Ответственность за ее сохранность несет сам пассажир. Это касается и других вещей, которые проносятся в салон. В самолетах есть два отдельных места для ручной клади: багажная полка и место под сиденьем кресла впереди сидящего пассажира.

Правила провоза ручной клади определяет авиаперевозчик, также они зависят от класса салона и законов страны, в которую путешественник прилетает или из которой вылетает. К примеру, в «Аэрофлоте» пассажиры бизнес-класса могут взять в салон сумку весом не более 15 килограммов, а эконом- и комфорт-класса — до 10 кило.

Согласно общим рекомендациям Международной ассоциации воздушного транспорта (IATA), максимальная длина ручной клади составляет 56 сантиметров, ширина – 45, а глубина – 25, включая ручки, боковые карманы и колеса.

В этом году в ручной клади можно перевозить гаджеты (телефон, планшет, ноутбук, фотоаппарат), твердые лекарства, косметику в емкостях до 100 миллилитров, фен, электронные сигареты и алкоголь, а также парфюм и другие товары, купленные в Duty Free.

Кроме того, можно взять любой перекус: снеки, фрукты, орехи, соки, бутерброды, сладости. Также на борт можно взять все необходимое для ребенка: смесь в бутылочке, пюре и готовые каши.

Запрещено перевозить любые колющие и режущие предметы, оружие, легковоспламеняющиеся жидкости и токсичные вещества, а также жидкие лекарства и мази без рецепта врача.

Кроме ручной клади в салон самолета можно взять дамскую сумку или мужской портфель, костюм или платье в чехле, букет цветов, люльку для ребенка, а также костыли или трости.