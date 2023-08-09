Зачем оформлять страховку перед путешествием за границу

ВМ: перед поездкой за рубеж лучше приобрести страховой полис. На самом деле, насколько бы вы ни были уверены в себе, за границей может понадобиться помощь в самый неожиданный момент: после дегустации экзотической кухни, покорения новых вершин или встречи с дикой природой. Да даже банальная утеря багажа. Поэтому туристическая страховка нужна практически в любом путешествии.

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Полис можно по желанию оформить и для поездок в пределах России. А вот для посещения зарубежных стран часто страховка обязательна. Например, она точно нужна при оформлении визы в страны Евросоюза.

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В каждой страховой компании свои виды бланков. Но есть пункты, которые прописаны в каждом полисе:

данные страховой компании;

данные застрахованного лица;

названия стран, в которых действует полис;

срок действия;

информация о страховых случаях, которые покрывает полис;

контакты партнёра страховой компании в стране назначения.

Полис обычно выдают уже после оплаты страховки. Его можно получить по электронной почте либо в бумажном виде — оба варианта обладают одинаковой юридической силой.

Что делать, когда наступает страховой случай

Перед поездкой страховой полис лучше сфотографировать на смартфон — так он всегда будет под рукой.

Если случился какой-либо инцидент, то застрахованное лицо вправе в любое время суток связаться с круглосуточным центром помощи (его контакты обычно должны быть указаны в полисе). Сотрудники центра объяснят дальнейший порядок действий.

Ф. И. О. застрахованного лица;

номер телефона и код страны для обратной связи;

номер страхового полиса;

время и обстоятельство происшедшего;

местонахождение застрахованного лица;

характер требуемой помощи. Чтобы получить медицинскую помощь, если вы поранились, «Вечерняя Москва» советует сообщить операторам следующее:

счёт с официальным бланком, на котором имеются печати, подпись, с указанием ваших данных, перечнем оказанных услуг;

рецепты на медикаменты;

оригиналы документов с печатью и датой, которые подтверждают факт оплаты экстренных и медицинских услуг. Если вам сначала пришлось оплачивать медпомощь, а потом вы обратились в страховую компанию, то вам потребуется предоставить документы, чтобы вам компенсировали расходы:

Полезные опции, которые можно докупить

Многие компании предлагают докупить некоторые опции, которые должны пригодиться туристам. Например, можно получить компенсацию за утерю багажа, задержку рейса. Также вы сможете застраховаться на случай отмены поездки, обсервации и какой-либо гражданской ответственности. Но у каждой компании своё понимание этих ситуаций, поэтому нужно это обязательно обговаривать с агентами.

Когда в компенсации могут отказать

Нередко бывает так, что страховая компания может отказать вам в выплате. Такое случается, когда клиент с базовым полисом, например, получает травмы при занятиях спортом. Так что если вы планируете, например, кататься на горных лыжах или заниматься сёрфингом, то нужно и покупать соответствующий полис, у которого есть опция «активные виды спорта».

Также помните, что обычная туристическая страховка предназначена для оплаты экстренной помощи. Так что если в поездке у вас обострилось что-то хроническое, деньги за лечение вам не компенсируют. На этот случай вам нужно либо обговорить сразу ваши хронические болячки со страховой, либо докупить опцию.

Очень большая ошибка, когда многие путешественники стесняются попросить больницы, куда попали во время отдыха, документы, подтверждающие факт затрат. Но без этих бумаг вам никак не получить компенсацию.

Как аннулировать договор страхования и вернуть деньги?

Если полис ещё не вступил в действие, то обычно можно написать заявление, как разрешено у компании. После этого вам вернут денежные средства в полном объёме. Однако если он уже вступил в силу, то компания удержит стоимость за то количество дней, которое полис уже действовал.

Что будет, если поездку отменить?