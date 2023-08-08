Страховка для путешественников: как правильно выбрать и оформить

Во время путешествий нередко происходят непредвиденные ситуации — травмы, заболевания, потеря багажа и так далее. Справиться с ними поможет туристическая страховка. Например, полис позволит покрыть расходы на лечение и компенсировать иные риски. Все, что нужно знать о страховке для путешественников, — в материале «Вечерней Москвы».

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Зачем туристам нужна страховка

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Туристическая страховка необходима, чтобы защитить путешественника от непредвиденных трат в период поездки. Например, от расходов на лечение. Полис можно оформить и для поездок в пределах России (по желанию), и для посещения зарубежных стран (часто обязательно). Так, страховка необходима при оформлении визы в страны Евросоюза.

Принцип действия довольно прост: вы приобретаете страховой полис, который покрывает определенные риски. При наступлении такого риска страховая компания покрывает связанные с ним расходы. Вот примеры возможных страховых случаев (как правило, они прописаны в полисе):

возникновение острой боли;

получение травм или ран;

вирусные заболевания, в том числе COVID-19.

Туристам, которые путешествуют не выезжая за границу, нужно помнить: расходы на лечение и оказание медицинских услуг в России может покрыть полис ОМС. А вот дополнительная туристическая страховка может помочь с немедицинскими тратами, а именно:

потеря багажа;

отмена поездки;

нанесение вреда здоровью и имуществу посторонних лиц.

Также важно знать: страховая компания компенсирует расходы только в пределах лимита, который указан в полисе (например, до 30 тысяч евро для поездок в Европу). Перед покупкой полиса нужно тщательно изучить, какие именно рисков он страхует.

Как выглядит полис

В каждой страховой компании свои виды бланков. Но есть пункты, которые прописаны в каждом полисе. Среди них:

данные страховой компании;

данные застрахованного лица;

названия стран, в которых действует полис;

срок действия полиса;

информация о страховых случаях, которые покрывает полис;

контакты партнера страховой компании в стране назначения.

Полис выдается после оплаты страховки. Его можно получить по электронной почте (при оформлении онлайн) либо в бумажном виде (при посещении офиса страховой компании). Оба варианта полиса обладают одинаковой юридической силой.

Порядок действий при наступлении страхового случая

Перед поездкой рекомендуется сфотографировать на смартфон свой страховой полис, чтобы он всегда был под рукой.

При наступлении страхового случая, застрахованное лицо вправе в любое время суток связаться с круглосуточным центром помощи (его контакты указаны в полисе). Сотрудники центра объяснят дальнейший порядок действий.

Но учтите, чтобы получить медицинскую помощь, вам нужно сообщить им следующее:

ФИО застрахованного лица;

номер телефона и код страны для обратной связи;

номер страхового полиса;

время и обстоятельство происшедшего;

местонахождение застрахованного лица;

характер требуемой помощи.

Если вы сначала понесли расходы, связанные с возникновением страхового случая, а потом обратились в страховую компанию, то вам потребуется предоставить подтверждающие документы. Например:

счет с официальным бланком, на котором имеются печати, подпись, с указанием ваших данных, перечнем оказанных услуг;

рецепты на медикаменты;

оригиналы документов с печатью и датой, которые подтверждают факт оплаты экстренных и медицинских услуг.

Стоимость страховки на 10 дней

Основные факторы, которые влияют на стоимость полиса, — лимит страховой суммы и срок страхования. Также влияют на сумму страхового полиса:

число включенных в программу медицинских рисков;

дополнительные опции;

страна пребывания;

возраст застрахованного;

цель путешествия (спокойный/активный отдых, экстремальные виды спорта и т. п.).

Так, десятидневная страховка с лимитом до 35 тысяч евро в страны Шенгена для путешественника в возрасте от 20 до 35 лет, который планирует спокойный отдых, обойдется примерно в 1000 рублей. Такой же полис в Израиль будет стоить около 1400 рублей, в Турцию — 1200 рублей, в ОАЭ — 2300 рублей. А покрытие с опцией «весь мир» — 2600 рублей.

В то же время стоимость полиса с опцией «активный отдых» при тех же параметрах обычно начинается от 2000 рублей.

Полезные опции, которые можно докупить

Многие компании предлагают докупить некоторые полезные опции, которые пригодятся во время путешествия. Например, можно получить компенсацию за утерю багажа, задержку рейса. В этот перечень опций можно включить и следующие:

отмена поездки;

обсервация;

гражданская ответственность.

Когда в компенсации могут отказать

Очень часто страховая компания отказывает в выплате, когда клиент, купивший базовый полис, получает травмы при занятиях спортом. По этой причине если вы планируете, например, кататься на горных лыжах или заниматься серфингом, то приобретайте полис с опцией «активные виды спорта».

Туристическая страховка предназначена для оплаты экстренной помощи, поэтому, если в поездке у вас обострился хронический недуг, то никто не будет вам компенсировать траты на лечение. Вам эту опцию придется либо докупать, либо уточнять у своей страховой компании: считает она хронические болезни страховым случаем или нет.

Также многие путешественники совершают ошибку, когда стыдятся попросить у медучреждения документы, подтверждающие факт нахождения в нем. А ведь именно эти документы впоследствии позволят компенсировать траты на лечение.

Ответы на частые вопросы

Как работает мультиполис?

Для заядлых путешественников специально разработан мультиполис (его также называют многократным). Он активируется с определенной даты и действует от 15 до 90 дней в каждой вашей поездки в течение года.

Можно ли увеличить страховое покрытие после оформления?

Все зависит от компании. В некоторых случаях страховое покрытие можно увеличить, но в этом случае придется перевыпустить полис. Подробности этого процесса лучше всего уточнять у компании.

Можно ли внести изменения в полис?

Как правило, да. Но все зависит от компании и характера вносимых изменений. Так, полис будет активен, если у вас сменилась фамилия, а в самом документе прописаны старые данные. При этом базовая рекомендация такая: если хоть после покупки полиса ваши личные данные изменились, то лучше в оперативном порядке сообщить об этом в страховую компанию.

Можно ли оформить полис в несколько стран?

Путешественник может приобрести полис с покрытием в любом количестве стран. Некоторые страховщики предлагают подключить опцию «весь мир».

Можно ли оформить полис, находясь в поездке?

Разумеется, оформлять страховку лучше дома и заблаговременно. Но при необходимости полис можно приобрести, находясь уже в поездке. Важно понимать: самая ранняя дата начала действия полиса — следующий день после его покупки.

Как аннулировать договор страхования и вернуть деньги?

Если полис еще не вступил в действие, то обычно достаточно написать заявление в установленном страховой компанией порядке. После этого вам вернут денежные средства в полном объеме.

Если же полис уже вступил в силу, то компания удержит стоимость за то количество дней, которое полис уже действовал.

Что будет со страховкой, если поездку отменить?