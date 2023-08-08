5 негласных правил этикета за шведским столом

Богатый шведский стол – пожалуй, одно из главных удовольствий отпуска в отеле. Однако отнюдь не многие умеют вести себя за шведским столом.

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Незнание правил этикета чревато не только плохим впечатлением, которое вы рискуете произвести на окружающих, но также перееданием и проблемами с желудком.

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Подробнее о том, как сохранить лицо при виде шведского стола –в материале "Рамблера".

Используйте разные тарелки для разных блюд

Нередко яств на шведском столе так много, что глаза разбегаются и хочется съесть все и сразу. Когда возникнет это чувство, остановите себя. Используйте разные тарелки для разных блюд: закуски, гарниры, десерты и прочее – пусть все лежит на разных тарелках. Так вам придется несколько раз подходить к шведскому столу, и вы сможете отчетливее почувствовать насыщение.

Встаньте в очередь

Как бы голодны вы ни были, не стоит пробираться к заветным блинчикам через толпу людей, которые пришли раньше вас. Встаньте в очередь и дождитесь, пока люди впереди вас возьмут еды для себя. Это, пожалуй, самое базовое правило этикета за шведским столом.

Не ешьте руками

Брать булочки и фрукты руками также не стоит. Это негигиенично, и таким образом вы в открытую выказываете неуважение к другим отдыхающим. Для того, чтобы наложить еду самостоятельно, на шведском столе всегда присутствуют все необходимые приборы.

Есть руками тоже не рекомендуется (если речь не идет о хинкалях или о пицце). Когда вы используете столовые приборы во время трапезы, ее время растягивается, и вы быстрее чувствуете насыщение.

Не задерживайте людей

Помните, что вы в буфете не одни – не стоит тратить 10 минут на то, чтобы выбрать самый свежий круассан. Берите те блюда, которые находятся максимально близко к вам. Это поможет избежать очередей и недовольных взглядов других отдыхающих.

Не кладите блюда с горкой