Маскируясь под Booking: мошенники предложили туристу подтвердить бронирование

В редакцию TourDom.ru обратился читатель, который столкнулся с мошенничеством после того, как забронировал отель в Турции через агрегатор Booking.com. «Гостиница была заказана на январь, оплата предполагается по заселении, но почему-то недавно в приложении агрегатора пришло сообщение якобы от отеля с просьбой подтвердить данные. Причем нужно было указать не только информацию о гостях, но и данные банковской карты», – рассказал Павел, добавив, что дополнительное подтверждение нужно, мол, в связи с обновлением политики бронирования.

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Сообщение, хоть и содержало в ссылке, по которой предлагалось пройти, имя домена, т. е. Booking.com, не могло не насторожить. К тому же в тексте имелись лексические ошибки. Турист провел собственное небольшое расследование и выяснил, что страница была создана один день назад, а телефон, связанный с сайтом, зарегистрирован в Панаме. «То есть или сайт "Букинга" был взломан, или сайт отеля, не знаю», – говорит Павел.

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Разумеется, турист связался с технической поддержкой агрегатора, сообщил о подозрительном послании. Там подтвердили изначальные условия бронирования отеля: никакая предоплата не требуется, данные кредитной карты предоставлять не нужно. Написал Павел и в отель, где заверили, что писем не отправляли и причина – «ошибка в системе Booking.com». Позднее в переписке с представителем «техподдержки» фальшивого сайта последний раскрыл карты: он посоветовал туристу больше ничего не писать, снабдив свое предложение крепким матерным словечком. Сейчас сайт, замаскировавшийся под «Букинг», не открывается.

Ранее основатель юридического агентства «Персона Грата» Георгий Мохов рассказывал TourDom.ru, что в этом курортном сезоне наблюдается вал обращений от туристов по поводу мошенничеств. Причем самыми опасными являются фишинговые сайты, которые маскируются под страницы агрегаторов и туроператоров. Они похожи на оригинальные как две капли воды, и потребителю порой невозможно отличить, где настоящий ресурс, а где поддельный. А последний случай, который произошел с Павлом, продемонстрировал еще более изощренный вид обмана.

«Возможно, это утечка в самом "Букинге", кто-то сливает информацию о бронированиях, или, может быть, подменный сайт», – предположил Георгий Мохов, добавив, что онлайн-преступники совершенствуются, их методы становятся все более разнообразными.