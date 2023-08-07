Как выбрать отель и не испортить отпуск

Даже самый долгожданный отпуск можно испортить, выбрав плохой отель. Ведь грубый персонал, неубранные номера и невкусная еда точно оставят неприятные впечатления — как от отдыха, так и от рабочей поездки. Чтобы избежать этого, нужно с умом подойти к планированию путешествия. «Лента.ру» рассказывает, по каким критериям выбрать идеальный отель и на что обязательно нужно обратить внимание.

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Как выбрать идеальный отель

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В первую очередь нужно определиться с целью поездки. Ведь требования к отелю для романтических выходных будут отличаться от тех, которые предъявляют для двухнедельного семейного отпуска или однодневной командировки. «Чем четче будет сформулирован ваш запрос, тем проще найти на него ответ и выбрать оптимальный вариант размещения под формат путешествия», — рассказала в беседе с «Лентой.ру» ведущий менеджер по развитию компании-разработчика IT-решений для гостиничного бизнеса Bnovo Алина Николаева.

Затем необходимо определить самые важные критерии при выборе отеля. Все требования и пожелания нужно разделить на обязательные, которым отель точно должен соответствовать, и второстепенные — от них можно отказаться, если отель очень понравился и соответствует всем остальным критериям. У каждого туриста набор таких требований будет свой, подчеркнула в беседе с «Лентой.ру» PR-менеджер сервиса онлайн-бронирования отелей Ostrovok.ru Мария Гаврик.

Например, для туристов с детьми может быть важно наличие завтраков в отеле, хорошая детская анимация. Для туристов, путешествующих с домашними животными, важно, чтобы в отеле была возможность для их размещения. Молодые пары могут отдать предпочтение близости к центру города, достопримечательностям и развлечениям, в то время как семьи скорее предпочтут более спокойный район, удаленный от шумных улиц

На что обратить внимание при выборе отеля?

Для спокойного отдыха у бассейна или на пляже обращайте внимание на расположение.

«Отдавайте предпочтение вариантам в непосредственной близости к пляжу или имеющим хороший бассейн. Посмотрите заранее, является ли пляж частным или общественным, предлагает ли отель лежаки и зонтики или за них надо доплачивать», — подчеркнула в беседе с «Лентой.ру» руководитель пресс-службы сервиса для планирования путешествий OneTwoTrip Елена Шелехова.

Также тем, кто планирует большую часть времени быть в отеле, стоит выбирать гостиницы, которые работают по системе «Все включено». Если ваша цель — культурно-исторический отдых, стоит обратить внимание на близость отеля к достопримечательностям и остановкам общественного транспорта, а также на инфраструктуру и безопасность района, в котором отель расположен.

Для лечебного отдыха нужно уточнить уровень подготовки персонала и качество оборудования, отметил в беседе с «Лентой.ру» специалист по консалтингу и инвестициям в гостиничном бизнесе Алексей Пряслов. Внимательно изучите режим дня и типы питания, а также наличие специализированных программ и врачей в штате.

Для деловых путешествий стоит ориентироваться на месторасположение отеля, а также убедиться, что туда можно комфортно добраться на общественном транспорте. Не лишним будет остановиться в отеле, где можно оформить ранний заезд или поздний выезд, потому что время вылетов во время командировок может не подходить под стандартные часы заселения.

«Также имеет смысл обратить внимание на включение завтраков в проживание в отеле, чтобы не терять время», — заметил директор по маркетингу и коммуникациям цифровой платформы для организации командировок и управления расходами «Ракета» Дарья Зубрицкая.

Как выбрать отель для отдыха с детьми?

Обязательный пункт при выборе отеля для семейного отдыха — наличие в нем собственной медслужбы и врачей, подчеркнул Алексей Пряслов. На крайний случай, медцентр или больница должны быть в шаговой доступности.

Что должно быть в отеле для семейного отдыха:

открытый и закрытый бассейны для взрослых и бассейн для детей;

программа детской анимации;

детские площадки;

детские кроватки;

ресторан с детским меню и стульчиками для кормления;

оборудованный пляж с буйками и команда спасателей;

возможность взять напрокат коляски, самокаты и велосипеды;

наличие звукоизоляции. Скорее всего, у соседей тоже будут дети.

Оптимально, если отель предоставляет аксессуары, необходимые для приготовления еды для малышей — подогреватели для бутылочек, стерилизаторы.

Если это отель в экзотической стране, уточните наличие блюд европейской кухни, чтобы не подвергать желудок детей испытанию непривычной пищей

«Также важно уточнить наличие трансфера и установленное время заезда и выезда — чтобы не пришлось полдня или ночью сидеть с ребенком на чемоданах или ломать голову над поиском такси», — подчеркнул Алексей Пряслов.

Как выбрать отель для одиночного отдыха?

Для отдыха на одного человека стоит рассмотреть отели с концепцией adults only — отели, которые предназначены только для взрослых, отметила в беседе с «Лентой.ру» управляющий партнер и основатель компании «Премьер Туризм» Камила Велибекова.

Они предлагают уединенную и спокойную атмосферу, идеальную для отдыха без шума и суеты. Там нет детей, соответственно, если в регионе, в котором вы собираетесь отдыхать, есть такие отели, то следует выбирать для одиночного отдыха именно их.

Также подойдут отели с минимальной детской инфраструктурой не семейного типа, которые ориентированы на нужды и потребности взрослых — таких вариантов намного больше. Здесь для гостей будут работать несколько баров и ресторанов, бассейн и только один маленький детский клуб. Это и будет означать, что отель не ориентирован на семейный отдых.

Критерии для выбора отеля

1. Внешний вид сайта. Сайт отеля — его визитная карточка, отметила Алина Николаева. Там есть не только важная информация, например, о ремонтных работах в какой-то зоне, но и перечень актуальных услуг. Часто на сайте опубликованы и промокоды для тех, кто бронирует номер не в агрегаторе туров, а напрямую — на сайте отеля. Это может быть скидка, комплементарная услуга или подарок.

2. Расположение отеля.

«Целесообразно узнать заранее об удаленности от аэропорта и о том, каким видом транспорта вам предстоит туда добираться», — отметила Камила Велибекова.

Также следует обратить внимание на вид из окна номера.

Для тихого и спокойного отдыха выбирайте отели, которые находятся вдали от шумных улиц и туристических мест. А если хотите быть ближе к достопримечательностям и развлечениям, то бронируйте отели, расположенные в центре города

Иногда не самое удачное расположение гостиницы могут выгодно скрасить дополнительные услуги. Например, отель на окраине города доставляет своих постояльцев в центр на бесплатном автобусе, который ходит туда-обратно по расписанию.

3. Питание. Разные отели работают по разным системам питания.

Какие типы питания есть в отелях:

без питания;

включены только завтраки;

включены завтрак и ужин (с напитками или без них);

включены завтрак, обед и ужин (с напитками или без них);

все включено;

ультра все включено.

Стоит тщательно разобраться в предлагаемом типе питания: входят ли в стоимость алкогольные и безалкогольные напитки, в какое время сервируют завтраки, во сколько заканчивается ужин.

«Часто бывает так, что гости сначала делают выбор в пользу какого-либо отеля, потому что там есть шведский стол, а потом чувствуют себя к нему привязанными, хотя на самом деле хотели бы ближе познакомиться с регионом и местной кухней», — подчеркнула Алина Николаева.

Для тех, кто не хочет заботиться о еде, подойдут отели с системой «Все включено». А тем, кто не хочет быть привязан к отелю, но желает попробовать местную кухню, лучше останавливаться в гостиницах без питания

Если в номере есть кухонный уголок, стоит изучить его оборудование. Также не лишним будет проверить, есть ли рядом с отелем продуктовые магазины и в какие часы они работают.

4. Номерной фонд.

«Заранее уточните важные именно для вас детали: площадь номера, наличие мини-бара и душевых принадлежностей, дату последней реновации — чтобы ожидание на фото и реальность совпали», — отметила Елена Винокурова.

Также обратите внимание, расположена ли ванная комната в номере или ее придется делить с другими постояльцами.

5. Дополнительные услуги. Под это понятие попадает развлекательная программа в отеле, наличие бассейна, спа-центра, фитнес-зала. Также к дополнительным услугам можно отнести возможность размещения с домашними животными.

6. Уровень сервиса. Отели могут быть расположены идеально, однако уровень сервиса в них также играет важную роль.

7. Отзывы. Не стоит лениться читать отзывы об отеле на разных ресурсах.

Как выбрать отель по отзывам?

Отзывы — это один из самых важных критериев при выборе отеля. Но чтобы понять общую картину, нужно читать отзывы на разных сайтах и в большом количестве, а также обращать внимание на то, как на них реагируют представители отеля.

Если сотрудники вежливо и своевременно отвечают на отзывы — это показатель хорошего сервиса. Такая манера общения представителей компании говорит о том, что объект работает ради гостей и готов прислушиваться к их мнению.

Однако отзывы часто накручивают — или наоборот, конкуренты пытаются снизить рейтинг других отелей негативными комментариями о сервисе. Их легко отличить от других, обычно это вариации одного и того же шаблона. Например, в накрученных отзывах часто используют похожие слова: «Великолепный отель, нам очень понравилось», «Нам очень понравился отель. Он великолепен», «Все было великолепно, отель просто класс».

«Поэтому смотрите на общую картину и делайте выводы. Также стоит поискать отзывы в каких-то пабликах, группах — там часто настоящие отзывы туристов», — отметила в беседе с «Лентой.ру» PR-менеджер российского сервиса онлайн-бронирования «Едем-в-Гости.ру» Валерия Дудинова.

Кроме того, к отзывам нужно относиться критически. Важно понимать, когда отзыв объективный, а когда негатив — субъективная реакция без каких-либо доводов. Чаще всего то, что было проблемой для одного человека, для другого может быть плюсом. Например, вечеринки до ночи не понравятся семьям с детьми и людям в командировке, но порадуют молодежь.

"Не бойтесь увидеть негативные отзывы у хороших отелей. Они с часть бизнеса, у каждого случается недовольный клиент. Это нормально, не всегда есть возможность сделать так, чтобы гость в итоге остался доволен. Подозрение скорее вызывает отель без единого негативного отзыва", — Наталья Паращенко, отельер-практик, консультант по отельному бизнесу.

Как выбрать отель по количеству звезд

Категории звездности отелей в России:

Без звезд — минимальный уровень комфорта. Такие гостиницы не имеют дополнительных услуг, а номера в них очень маленькие. Тем не менее беззвездные отели обеспечивают гостей всем необходимым для проживания на короткий срок. Одна звезда — это отели с минимальным уровнем комфорта и обслуживания. «Эти средства размещения, как правило, предлагают только базовые услуги, такие как кровать, стол, ванная комната, туалет, общественный телефон и столовая», — отметила в беседе с «Лентой.ру» менеджер проектов «Яндекс.Алиса» для отелей Диана Валеева. Две звезды — гостю предлагается набор базовых дополнительных услуг. Например, в услуги в номерах могут быть включены уборка, фен, утюг и прочее. Три звезды — средний уровень комфорта. Такие отели должны иметь свои собственные бары, рестораны, конференц-залы, парковки, услуги прачечной. Четыре звезды — высокий уровень обслуживания и комфорта. «У таких отелей множество дополнительных услуг, может быть свой тренажерный зал, спа-зона, зона отдыха, множество конференц-залов, ресторанов и баров, а также круглосуточное обслуживание номеров и трансферы», подчеркнула Диана Валеева. Пять звезд — эксклюзивный сервис и услуги, которых нет в отелях ниже по звездности. В российских отелях все номера роскошно обставлены, есть свой трансфер, рестораны высшего уровня.