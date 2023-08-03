Что такое хилинг-отели и чем они отличаются от всех остальных

Все больше россиян в возрасте до 45 лет едут отдыхать в хилинг-отели. Чем они отличаются от всех остальных, узнала «Вечерняя Москва».

Как объясняют представители туриндустрии, хилинг-туризм — это оздоровительный отдых (в переводе с английского healing означает «выздоровление»). Однако это не то же самое, что санатории, в которые едут, как правило, по направлению врачей. Хилинг-отели не занимаются профилактикой или лечением конкретных заболеваний, они предлагают гостям перезагрузиться, восстановить физическое и эмоциональное здоровье. Например, с помощью медитаций, арт-терапии, спа-процедур или флоатинга — бесконтактного виброакустического гидромассажа.