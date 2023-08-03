Эксперт дала советы для путешествующих автостопом

В России остается довольно популярным такой вид туризма, как путешествия автостопом, когда турист передвигается по своему маршруту на попутных автомобилях, рассказала в беседе с «360» эксперт по внутреннему туризму Татьяна Ракулова. По ее словам, чтобы обезопасить себя от краж и нападений, путешественнику необходимо выполнить несколько рекомендаций, в частности, отправиться в поездку с другом.

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Основными базовыми правилами для решившихся отправиться в путешествие автостопом, эксперт назвала наличие связи и минимум наличных денег. Кроме того, путешествовать лучше с близким человеком или другом, выбирая правильное место и время для автостопа. Ракулова посоветовала не спать в машине и не пить чужую воду или алкоголь.

В автопутешествие по России обязательно нужно взять паспорт и полис ОМС, продолжила специалист. Также можно застраховать жизнь. Необходимо позаботиться и о еде для перекусов в дороге, это могут быть вареные яйца, пирожки, бутерброды и печенье. Если с собой есть переносной холодильник, можно взять с собой сыр, колбасу, фрукты и овощи, лучше в вакуумной упаковке — это продлит срок их хранения.

По словам эксперта, путешествовать лучше с небольшим рюкзаком, в который нужно положить самую необходимую одежду и обувь, слишком много брать не стоит. Важно не забыть о предметах гигиены: влажных салфетках, антисептиках, туалетной бумаге, зубной щетке, сухом шампуне. Взять с собой необходимо и аптечку. Если путешествие планируется длительное, лучше дополнить стандартный набор средством от укачивания, обезболивающим, антигистаминным, эластичным бинтом, препаратом против отравлений, а также мазью для снятия боли и воспаления.