Как все успеть и ничего не забыть перед отпуском

Отпуск мы обычно планируем заблаговременно, однако чемоданы начинаем собирать в последний момент. «ФедералПресс» делится лайфхаками, как успеть все за неделю до отпуска и ничего не забыть.

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За неделю до поездки

За неделю до отпуска проверьте документы, узнайте, будет ли работать в стране поездки карта и где лучше всего снять наличные. Решите, кому доверите уход за питомцем или растениями. Докупите вещи, лекарства и косметику. Можете забронировать трансфер и экскурсии.

За сутки до поездки

Собрать чемодан и свериться с нормами багажа. Подготовить наличные и пройти онлайн-регистрацию. Скачать офлайн-карты, загрузить фильм или книгу в дорогу. Оставить ключи кому-то из близких.

До выхода из дома