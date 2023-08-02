Как перевозить кошку в поезде: правила перевозки

Путешествие на поезде с домашним животным часто безопаснее, чем на самолете, но все же может оказаться сложным, особенно если вы путешествуете в одиночку.

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Как выяснил "Рамблер", специалисты рекомендуют, провести осмотр у ветеринара перед поездкой, чтобы убедиться, что у питомца нет заболеваний, которые могут развиться во время поездки.

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Возьмите с собой любимые постельные принадлежности, игрушки, еду, лакомства, одноразовые лотки и (если можете) когтеточку.

Сделайте путешествие удобным для кошки

Поскольку ваша кошка будет находиться в переноске во время поездки, убедитесь, что она уже привыкла к ней. Сделайте это место безопасным для питомца, заранее, за несколько недель до поездки, поместив в нее любимые одеяла и игрушки. Тогда кошка сама быстро привыкнет к ней, и в путешествии переноска покажется ей безопасным местом. Оно будет пахнуть домом!

Убедитесь, что вы выбрали переноску с ручками сбоку (а не сверху), так вероятность укачивания вашего питомца в ней будет меньше. У переноски также должно быть твердое основание, застеленное впитывающей салфеткой и одеялом.

Кошка, зажатая в маленькой переноске, будет чувствовать себя некомфортно в дальней поездке. В случае слишком большой переноски (без колес) вам будет трудно перемещать ее и удерживать в равновесии. Придется постоянно перекладывать ее из одной руки в другую, из-за чего питомец может испытывать стресс.

Помните, что кошки не любят много шума и суеты, поэтому избегайте слишком долгих и многолюдных поездок, чтобы ваш котенок был как можно спокойнее. Делайте много перерывов, чтобы он мог размять лапки и воспользоваться лотком.

Помогайте своему питомцу

Во время путешествия всегда держите котенка в переноске — если вам нужно приоткрыть переноску, будьте особенно осторожны. Важно убедиться, что ваша кошка не сможет убежать, поэтому вы можете использовать шлейку или поводок в качестве дополнительной меры предосторожности.

Обязательно разговаривайте с котенком тихим голосом, чтобы успокоить его.

Чтобы избежать укачивания, не кормите кота за 5-6 часов до отъезда. Это даст время пище перевариться и поможет избежать укачивания.