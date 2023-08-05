Перевозка собак в машине: правила, как путешествовать с питомцем на авто

Путешествие с собакой – лучшее, что может придумать человек, который любит свою собаку. Но многих владельцев останавливает то, что они просто не знают, как перевозить собаку в машине.

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«Рамблер» рассказывает почему путешествовать с собакой – это очень классно, как обеспечить собаке безопасность и комфорт и что взять с собой.

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Почему стоит взять собаку в путешествие

Компания. Собаки – верные и преданные спутники, и многие люди не хотят оставлять своих питомцев дома во время путешествий. Путешествуя со своей собакой, вы имеете постоянную компанию и чувствуете себя более комфортно и безопасно.

Забота о благополучии собаки. Некоторые люди предпочитают путешествовать со своими собаками, чтобы быть уверенными в их благополучии и комфорте. Они могут обеспечить своим питомцам знакомую обстановку и уверенность в том, что с ними будут хорошо обращаться.

Открытие новых мест. Путешествуя со своей собакой, люди могут открывать новые места и природные достопримечательности, которые могут быть идеальными для активного отдыха с питомцем. Это может быть походы, прогулки по пляжу или поездки на природу.

Участие в соревнованиях или мероприятиях. Некоторые люди путешествуют со своими собаками, чтобы участвовать в соревнованиях или мероприятиях, связанных с породой или дрессировкой собак. Это может быть выставки собак, ездовые соревнования и другие виды собачьего спорта.

Важно отметить, что, путешествуя со своей собакой, необходимо учитывать правила и требования того места, куда вы направляетесь. Например, стоит заранее узнать, разрешает ли отель заселение вместе с животными, какие ветеринарные сертификаты, прививки могут потребоваться при пересечении границы, если вы отправляетесь в другую страну на машине.

Как подготовиться к путешествию с собакой на машине

Проверьте состояние автомобиля. Перед путешествием убедитесь, что ваш автомобиль находится в хорошем техническом состоянии. Проверьте давление в шинах, уровень масла и охлаждающей жидкости, работу фар и тормозов. Подготовьте безопасное место для собаки. Разместите собаку в специальной переноске или используйте ремни безопасности для собак, чтобы предотвратить ее свободное передвижение в салоне автомобиля. Убедитесь, что место для собаки комфортно и безопасно, с достаточным пространством и доступом воздуха. Подготовьте необходимые принадлежности. Возьмите с собой еду, воду, миски, поводок, ошейник, игрушки, одеяло или лежанку. Также не забудьте взять с собой ветеринарные документы и прививочные сертификаты. Подготовьте собаку к поездке. Если ваша собака не привыкла к поездкам на автомобиле, постепенно приучайте ее к этому. Начните с коротких поездок и постепенно увеличивайте продолжительность. Дайте собаке возможность привыкнуть к движению автомобиля и убедитесь, что она не испытывает дискомфорта или беспокойства. Планируйте регулярные остановки. Во время путешествия делайте регулярные остановки, чтобы позволить собаке выйти из автомобиля, прогуляться и сделать свои дела. Это поможет ей расслабиться и избежать стресса от длительного пребывания в автомобиле. Обеспечьте безопасность во время движения. Убедитесь, что окна автомобиля закрыты или находятся в безопасной позиции, чтобы собака не могла выпрыгнуть и убежать. Не оставляйте собаку в автомобиле на длительное время без присмотра, особенно в жаркую погоду. Учитывайте потребности собаки. Путешествие может быть стрессовым для собаки, поэтому учитывайте ее потребности во время поездки. Обеспечьте ей достаточно воды и пищи, регулярные прогулки и возможность отдыха. Если ваша собака имеет какие-либо особенности или заболевания, обратитесь к ветеринару для консультации и рекомендаций.

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Что еще нужно взять с собой, если путешествуешь с собакой

В дополнение к вышеуказанным принадлежностям, вам также может понадобиться:

Подстилка или пеленка для защиты сидений автомобиля от грязи и шерсти.

Комплект для чистки собаки, включая щетку, шампунь, полотенце и средство от блох и клещей.

Лекарства и средства первой помощи для собаки, если она имеет какие-либо медицинские проблемы или нуждается в регулярном лечении.

Игрушки и привычные предметы для комфорта собаки, чтобы помочь ей чувствовать себя как дома.

Сумка для сбора отходов и пакеты для утилизации отходов, чтобы вы могли поддерживать чистоту во время прогулок.

Защита от солнца или дождя, такая как зонтик или навес, чтобы обеспечить комфортную среду для собаки на открытом воздухе.

Не забывайте также о том, что каждая собака уникальна, поэтому может потребоваться дополнительное оборудование или принадлежности в зависимости от ее потребностей и особенностей.

Путешествие с собакой на машине может быть приятным и безопасным, если вы хорошо подготовитесь и учтете потребности своей собаки. Не забывайте о безопасности и комфорте, и наслаждайтесь приключениями вместе со своим верным другом.

Что говорит закон

В правилах дорожного движения особых требований к перевозки животных в салоне нет. Но это не значит, что у сотрудников ДПС не могут возникнуть к вам вопросы. Водитель обязан:

проследить, чтобы собака не загораживала обзор,

пристегнуть собаку так, чтобы она не создавала помех водителю во время движения

не оставлять собаку без присмотра в автомобиле (это может подпасть под действие ч.1. ст. 245 УК РФ «Жестокое обращение с животными»).

Документы и прививки

Для путешествия по стране достаточно двух документов:

ветеринарный паспорт,

ветеринарная справка по форме №1.

В документах должны быть проставлены отметки о вакцинации. Для этого нужно обратиться в любую ветеринарную клинику.

В чем можно перевозить собаку

Сумки-переноски для небольших пород

Автокресла для средних пород

Автогамаки для крупных пород