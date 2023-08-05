Перевозка собак в машине: правила, как путешествовать с питомцем на авто
Путешествие с собакой – лучшее, что может придумать человек, который любит свою собаку. Но многих владельцев останавливает то, что они просто не знают, как перевозить собаку в машине.
«Рамблер» рассказывает почему путешествовать с собакой – это очень классно, как обеспечить собаке безопасность и комфорт и что взять с собой.
Почему стоит взять собаку в путешествие
Компания. Собаки – верные и преданные спутники, и многие люди не хотят оставлять своих питомцев дома во время путешествий. Путешествуя со своей собакой, вы имеете постоянную компанию и чувствуете себя более комфортно и безопасно.
Забота о благополучии собаки. Некоторые люди предпочитают путешествовать со своими собаками, чтобы быть уверенными в их благополучии и комфорте. Они могут обеспечить своим питомцам знакомую обстановку и уверенность в том, что с ними будут хорошо обращаться.
Открытие новых мест. Путешествуя со своей собакой, люди могут открывать новые места и природные достопримечательности, которые могут быть идеальными для активного отдыха с питомцем. Это может быть походы, прогулки по пляжу или поездки на природу.
Участие в соревнованиях или мероприятиях. Некоторые люди путешествуют со своими собаками, чтобы участвовать в соревнованиях или мероприятиях, связанных с породой или дрессировкой собак. Это может быть выставки собак, ездовые соревнования и другие виды собачьего спорта.
Важно отметить, что, путешествуя со своей собакой, необходимо учитывать правила и требования того места, куда вы направляетесь. Например, стоит заранее узнать, разрешает ли отель заселение вместе с животными, какие ветеринарные сертификаты, прививки могут потребоваться при пересечении границы, если вы отправляетесь в другую страну на машине.
Как подготовиться к путешествию с собакой на машине
- Проверьте состояние автомобиля. Перед путешествием убедитесь, что ваш автомобиль находится в хорошем техническом состоянии. Проверьте давление в шинах, уровень масла и охлаждающей жидкости, работу фар и тормозов.
- Подготовьте безопасное место для собаки. Разместите собаку в специальной переноске или используйте ремни безопасности для собак, чтобы предотвратить ее свободное передвижение в салоне автомобиля. Убедитесь, что место для собаки комфортно и безопасно, с достаточным пространством и доступом воздуха.
- Подготовьте необходимые принадлежности. Возьмите с собой еду, воду, миски, поводок, ошейник, игрушки, одеяло или лежанку. Также не забудьте взять с собой ветеринарные документы и прививочные сертификаты.
- Подготовьте собаку к поездке. Если ваша собака не привыкла к поездкам на автомобиле, постепенно приучайте ее к этому.
- Начните с коротких поездок и постепенно увеличивайте продолжительность. Дайте собаке возможность привыкнуть к движению автомобиля и убедитесь, что она не испытывает дискомфорта или беспокойства.
- Планируйте регулярные остановки. Во время путешествия делайте регулярные остановки, чтобы позволить собаке выйти из автомобиля, прогуляться и сделать свои дела. Это поможет ей расслабиться и избежать стресса от длительного пребывания в автомобиле.
- Обеспечьте безопасность во время движения. Убедитесь, что окна автомобиля закрыты или находятся в безопасной позиции, чтобы собака не могла выпрыгнуть и убежать. Не оставляйте собаку в автомобиле на длительное время без присмотра, особенно в жаркую погоду.
- Учитывайте потребности собаки. Путешествие может быть стрессовым для собаки, поэтому учитывайте ее потребности во время поездки. Обеспечьте ей достаточно воды и пищи, регулярные прогулки и возможность отдыха. Если ваша собака имеет какие-либо особенности или заболевания, обратитесь к ветеринару для консультации и рекомендаций.
Что еще нужно взять с собой, если путешествуешь с собакой
В дополнение к вышеуказанным принадлежностям, вам также может понадобиться:
- Подстилка или пеленка для защиты сидений автомобиля от грязи и шерсти.
- Комплект для чистки собаки, включая щетку, шампунь, полотенце и средство от блох и клещей.
- Лекарства и средства первой помощи для собаки, если она имеет какие-либо медицинские проблемы или нуждается в регулярном лечении.
- Игрушки и привычные предметы для комфорта собаки, чтобы помочь ей чувствовать себя как дома.
- Сумка для сбора отходов и пакеты для утилизации отходов, чтобы вы могли поддерживать чистоту во время прогулок.
- Защита от солнца или дождя, такая как зонтик или навес, чтобы обеспечить комфортную среду для собаки на открытом воздухе.
Не забывайте также о том, что каждая собака уникальна, поэтому может потребоваться дополнительное оборудование или принадлежности в зависимости от ее потребностей и особенностей.
Путешествие с собакой на машине может быть приятным и безопасным, если вы хорошо подготовитесь и учтете потребности своей собаки. Не забывайте о безопасности и комфорте, и наслаждайтесь приключениями вместе со своим верным другом.
Что говорит закон
В правилах дорожного движения особых требований к перевозки животных в салоне нет. Но это не значит, что у сотрудников ДПС не могут возникнуть к вам вопросы. Водитель обязан:
- проследить, чтобы собака не загораживала обзор,
- пристегнуть собаку так, чтобы она не создавала помех водителю во время движения
- не оставлять собаку без присмотра в автомобиле (это может подпасть под действие ч.1. ст. 245 УК РФ «Жестокое обращение с животными»).
Документы и прививки
Для путешествия по стране достаточно двух документов:
ветеринарный паспорт,
ветеринарная справка по форме №1.
В документах должны быть проставлены отметки о вакцинации. Для этого нужно обратиться в любую ветеринарную клинику.
В чем можно перевозить собаку
- Сумки-переноски для небольших пород
- Автокресла для средних пород
- Автогамаки для крупных пород
Также нужно приобрести шлейку и специальный дорожный ремень безопасности для того, чтобы надежно пристегнуть собаку, но при этом обеспечить ей относительный комфорт.