Как избежать отравления на отдыхе
В последнее время участились случаи массового заболевания острой кишечной инфекцией в лагерях и на базах отдыха. За июль было несколько эпизодов, среди которых, например, заболевание детей в лагере в Удмуртии, где признаки отравления наблюдались у 23 человек, и в Амурской области, где заболели 17 детей.
Врачи, биологи и специалисты по организации детского отдыха рассказали MIR24.TV, что нужно сделать, чтобы предотвратить кишечные инфекции летом.
По словам врачей, кишечную инфекцию могут вызывать различные возбудители, но чаще всего это кишечная палочка. Она легко передается через немытые руки. Поэтому первое правило – мыть руки почаще и обязательно с мылом.
Как рассказала гастроэнтеролог Ногинской областной больницы Ольга Самохватова, чаще всего летние пищевые отравления происходят из-за неправильного хранения продуктов.
«При неправильном хранении угрозу представляют мясные и молочные продукты, а также яйца. А самым опасным считается отравление морепродуктами и рыбой, потому как в них могут содержаться опасные бактерии Vibrio vulnificus. Они могут послужить причиной тяжелой, молниеносной системной инфекции у человека. И даже у здорового человека способны вызвать боль в животе, диарею и рвоту».
«В жаркую погоду вероятность получить отравление выше, – говорит гастроэнтеролог-гепатолог больницы им. Виноградова, к.м.н. Ольга Аришева. – На это влияет и температура воздуха, и несоблюдение санитарных норм. Например, овощи и фрукты могут быть плохо вымыты, мясо испорчено, а алкоголь – низкого качества».
Главное правило: мыть руки и соблюдать гигиену, отмечает врач.
«Лучше использовать только бутилированную воду – даже когда вы чистите зубы или моете овощи и фрукты. По этой же причине следует отказаться от употребления напитков со льдом. Не стоит покупать еду на улице, особенно с мясом. Кроме того, не нужно есть украшения блюд из фруктов и овощей, они могут быть несвежими. В отелях с системой питания «шведский стол» туристы часто забирают еду в номер и могут отравиться ей, если она хранится не в холодильнике. Отдавайте предпочтение термически обработанной пище и не ешьте блюда, внешний вид или запах которых вызывает даже малейшее подозрение».
Свежие зелень, фрукты и овощи обязательно должны быть хорошо помыты. Иначе на них может быть возбудитель болезни норовирус или опасные бактерии, возбудители кишечных инфекций, говорит специалист.
«Поэтому никогда не следует есть немытые фрукты или резать арбузы и дыни, предварительно не помыв их», – советует врач.
По словам Ольги Аришевой, также важно не глотать воду из водоема во время купания.
«Если признаки отравления все же появились – тут же вызывайте врача и не занимайтесь самолечением», – говорит эксперт.
Летом, помимо отравлений едой, нередки и другие виды отравлений, которые выглядят так же, но являются куда более серьезными. Многие дети имеют обыкновение срывать и жевать стебельки растений. Между тем отравления ядовитыми растениями очень опасны и могут привести даже к летальному исходу. Риск возрастает, когда ребенок едет на отдых в другой регион, с растительным миром которого он не знаком.
«Среди самых опасных растений можно назвать цикуту, которая пахнет морковкой, но является одним из самых ядовитых растений на земле, – говорит старший преподаватель Биофака МГУ Наталья Цыганова. – Отравиться можно также дурманом, который цветет красивыми белыми граммофонами. Опасен и Лютик, который содержит отравляющее вещество протоанемонин, и безвременник, похожий на крокус. Он содержит яд нервно-паралитического действия колхицин. Продолжать этот список можно долго. Даже взрослые сразу не запомнят всех названий. Поэтому главное, о чем родители должны предупредить детей, отправляющихся на отдых – чтобы они не срывали на улице растения и не жевали их. Поверьте, экспериментировать не стоит, это важное правило выживания».