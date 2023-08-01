Как избежать отравления на отдыхе

«Лучше использовать только бутилированную воду – даже когда вы чистите зубы или моете овощи и фрукты. По этой же причине следует отказаться от употребления напитков со льдом. Не стоит покупать еду на улице, особенно с мясом. Кроме того, не нужно есть украшения блюд из фруктов и овощей, они могут быть несвежими. В отелях с системой питания «шведский стол» туристы часто забирают еду в номер и могут отравиться ей, если она хранится не в холодильнике. Отдавайте предпочтение термически обработанной пище и не ешьте блюда, внешний вид или запах которых вызывает даже малейшее подозрение».