Продукты, которые категорически нельзя есть перед полетом

Длительный авиаперелет часто сулит путешественникам вздутие живота, расстройство пищеварения, избыток газов, общий дискомфорт в желудке и другие симптомы, которые могут наблюдаться один день или продолжаться на протяжении всей поездки. Диетолог Софи Тротман назвала продукты, которые не стоит есть в преддверии авиапутешествия, чтобы не испортить себе отпуск, пишет британское издание Glamour.

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В полете у пассажиров нередко может возникнуть вздутие живота. Газ — это естественный побочный продукт пищеварения, который возникает в результате заглатывания воздуха во время еды и других процессов в организме. Однако давление в салоне, вызванное нахождением на большой высоте, приводит к тому, что воздух, попавший в кишечник, расширяется, что приводит к ощущению вздутия живота после полета.

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Диетолог Тротман посоветовала перед полетом выбирать легкие, сбалансированные по питательным веществам блюда, содержащие нежирный белок, полезные жиры и клетчатку, которые благотворно влияют на пищеварительную систему.

Также она назвала десять типов продуктов, которые следует избегать всем, кто не хочет проблем с желудком в поездке.

Соленые, жареные или обработанные пищевые продукты

Соль обезвоживает организм, что может привести к задержке жидкости и изжоге.

— Не стоит налегать на такие блюда, как бургеры, жареная рыба с картошкой, пицца, а также соленые, сладкие, жирные и обработанные пищевые продукты. Во время полета они будут способствовать вздутию живота, — пояснила эксперт.

Большие порции

Наесться перед полетом в аэропорту — плохая идея, так как переедание грозит серьезным дискомфортом на высоте. Например, газообразованием и расстройством желудка.

Газированные напитки

Употребление большого количества газированных напитков грозят изжогой.

— Вместо этого выбирайте негазированную воду или травяные чаи без кофеина, например, мятный, ромашковый и ройбуш, — посоветовала Тротман.

Алкоголь

Хотя выпивка во время полета помогает успокоиться, нельзя забывать, что алкоголь обезвоживает организм и негативно влияет на качество сна. Это значит, что путешественник меньше отдыхает и чувствует себя более измотанным после приземления. Кроме того, газы в пиве и игристых винах, как и в случае с газированными безалкогольными напитками, приводят к вздутию живота.

Кофе

Кофеин не только усиливает беспокойство (особенно это актуально для тех, кто всегда нервничает в аэропорту) — он также является мочегонным средством, то есть помогает вывести из организма натрий и воду. Кофеман будет часто бегать в туалет, получит обезвоживание и станет более раздражительным.

Фасоль

Несмотря на то, что бобы очень питательны, они вызывают газообразование — то, чего важно избежать, находясь в замкнутом пространстве салона. Не стоит есть бобовые за сутки до вылета, чтобы не было нежелательных последствий.

Брокколи

Аналогично бобам, все крестоцветные овощи, такие как брокколи, цветная и белокочанная капуста, содержат в себе вещество, которое вызывает образование газов. Они часами находятся в толстом кишечнике во время переваривания.

Острая пища

Какой бы вкусной ни была острая пища, она вызывает проблемы с пищеварением и дискомфорт в желудке. Так что, возможно, не стоит так рисковать перед длительным перелетом.

Яблоки

Перекусить в самолете яблоком кажется полезным, но в этих плодах много клетчатки и фруктозы, что затрудняет их переваривание.

Жевательная резинка

Когда человек жует жевательную резинку, в организм попадает избыток воздуха, увеличивая количество газа, который задерживается в кишечнике. В качестве альтернативы в полете лучше использовать мини-жидкость для полоскания рта: она обеспечит свежее дыхание без вреда.

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