В последнее время среди путешественников появился тренд на поездки в одиночку. Считается, что так человек может лучше узнать себя, а также интегрируется в местную среду и познает новую страну.

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О том, что нужно знать тем, кто путешествует в одиночку, — в материале “Рамблера”.

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Берите минимум вещей

Возьмите с собой все самое необходимое — то, что можно уместить в один рюкзак. Путешествуйте налегке, ведь одному человеку нужно не так много всего. Средства гигиены перелейте в маленькие бутылочки, которые можно пронести в самолет, одежды возьмите по минимум. Не забудьте зарядки для электронных девайсов и портативный аккумулятор — это поможет оставаться вам на связи с родными и близкими.

Это не только сэкономит вам деньги, так как не нужно платить за дополнительный багаж, но и увеличит вашу мобильность. Так вы сможете пройти с рюкзаком там, где нельзя пролезть с чемоданом и сможете несколько раз менять место проживания.

Сообщайте родным и друзьям о связи

Лучше всего купить Sim-карту в новой стране, чтобы у вас всегда был доступ к мобильной связи и навигации. Если такой возможности нет, то предупреждайте близких и друзей о том, когда в следующий раз вы выйдете на связь. В этом случае они могут забеспокоиться о вас в случае отсутствия и сами будут спокойны за то, что вы их предупредили.

Составьте маршрут

Обозначьте основные достопримечательности, которые вы хотите посетить и проложите маршрут, по которому вы будете двигаться. Так вы точно не забудете посетить те места, которые хотели и посмотрите нужные достопримечательности. При этом не обязательно держаться заданного маршрута. В этом и прелесть одиночного путешествия: вы можете изменить его, когда захотите.

Оставьте план путешествия родственникам, чтобы в случае потери связи с вами они знали примерное местонахождения.

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