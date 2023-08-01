Психолог дала советы, как действительно отдохнуть в отпуске

Чтобы действительно отдохнуть во время отпуска, необходимо отказаться от любого вида труда, посоветовала психолог Вероника Кромбергер. В беседе с Lenta.ru специалист подчеркнула, что лучше отложить копание грядок и позволить себе не только расслабиться морально, но и физически, не нагружая себя дополнительно.

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Если вы любите природу и свежий воздух, но расслаблению в лесу предпочли копание грядок на даче, — вы не отдохнете. Во время отпуска необходимо забыть про любую работу. В том числе и про окучивание грядок, — посоветовала психолог.

По ее словам, также стоит отказаться от чтения рабочих чатов, а коллегам оставить подробные инструкции на время своего отсутствия. Кромбергер пояснила, что напряжение и раздражение из-за сообщений по рабочим вопросам не дадут насладиться отдыхом. В случае если человек занимает руководящую должность, ему необходимо передать свои дела лицу, которое сможет принимать решения. Можно заранее обговорить список из двух-трех срочных ситуаций, при которых коллеги могут обращаться даже в отпуске.

Перед отдыхом психолог рекомендует спланировать мероприятия, которые нравятся человеку. Например, не надо заставлять себя ходить по музеям, если прогулка в лесу принесла бы больше удовольствия. Когда взгляды на отпуск с партнером расходятся, лучше отдыхать раздельно, советует Кромбергер. Чтобы действительно разгрузиться, нужно заранее решить все вопросы: куда поехать, чем заниматься, забронировать отель и купить билеты.

Вы должны отдыхать хотя бы десять дней зимой и столько же летом. Позитивное влияние спорта и правильного питания снижается, если человек отдыхает мало и нерегулярно, — заключила психолог.