Почему самолеты не могут взлететь из-за жары

Во многих странах мира пассажирские самолёты не могут взлететь из-за жары. И вот почему вообще возникает такая проблема.
Главная причина, по которой у самолётов в жару возникают трудности со взлётом, - это изменение плотности воздуха. Дело в том, что при увеличении температуры воздуха уменьшается его плотность. Из-за этого также уменьшается подъёмная сила крыла самолёта. Помимо этого, жаркая погода может привести к перегреву реактивных двигателей и отказу одного из них.
Для компенсации негативных факторов, связанных с жарой, нужна более длинная взлётно-посадочная полоса либо уменьшение массы самолёта. Первое может быть технически невозможным, а второе - экономически невыгодным.
Именно поэтому в жару авиакомпании просто переносят рейсы на более благоприятное время.
В 2018 году в аэропорту Лондона была сильная жара. Тогда для того, чтобы самолёт мог безопасно взлететь, на борту разрешалось оставлять максимум 20 пассажиров.