Как понять, что водоем безопасен для купания

На официальных сайтах администраций областей можно найти список разрешенных для купания водоемов. Однако туда занесены не все и не каждая область публикует список всех озер и рек, где можно купаться.

© Unsplash

Место для плавания можно найти самостоятельно. Нужно лишь знать, на что обращать внимание перед тем, как зайти в воду. Об этом — в материале “Рамблера”.

Видео дня

Расположение

Водоем должен находиться в экологически чистой зоне. Если рядом с ним есть промышленное предприятие, трасса, канализационный отстойник, то купаться в нем категорически запрещено. Есть риск заразиться бактериальными инфекциями или проглотить токсины, которые попадают в водоемы с промышленных предприятий.

Цвет воды

Цвет воды может отличаться в зависимости от почвы, которая расположена в этих местах. Нормальным считается зеленый, коричневый и голубой оттенки. Любые другие оттенки сигнализируют о том, что в водоеме есть химические соединения и ржавчина. Если вода также мутная и сильно грязная, не стоит пытаться проверять свойства воды на себе.

Запах воды

Если вы находитесь в Центральном регионе, то любой необычный запах из водоема можно расценивать как опасный. Например, если вы отдыхаете на Кавказе, то там запах сероводорода в порядке вещей — в такой воде можно купаться. Если вы чувствуете другие неприятные ароматы: аммиак, бензин, хлор и другие, то купаться в водоеме точно не надо.

Цветение водоема

Многие уверены, что если водоем цветет, значит он экологически чист. На самом деле цветение говорит о том, что в воде обитает слишком много бактерий — они могут стать причиной инфекционных заболеваний. Например, если вы плаваете с открытой раной или получили травму в воде.

Поведение рыб