5 советов для тех, кто отправляется отдыхать на природу

Не все выбирают для отдыха морские курорты и дорогие поездки в другие страны. Некоторые хотят посидеть у костра, погулять по лесу и пожить в палатке, а для этого решают отправиться на природу. Но чтобы отдых ничего не испортили, нужно обязательно следовать правилам безопасности и позаботиться о том, что вы возьмете с собой.

© Unsplash

Подробнее о советах, которые сделают отдых на природе комфортным, — в материале "Рамблера".

Видео дня

Заранее выясните, какая будет погода

Когда вы едете отдыхать на природу, то явно не собираетесь весь день просиживать в палатке. Хочется ведь наслаждаться пейзажами, петь песни у костра, плавать и кататься на лотке, если вы остановились рядом с водоемом. Однако плохая погода может разрушить все планы. Стоит заранее посмотреть прогноз погоды, чтобы понять, будет ли лить дождь в дни вашего путешествия. А если вдруг ливень планируется долгим, то лучше пересмотреть свой маршрут. Вместе с палаткой на всякий случай возьмите еще и тент.

Выбирайте палатку или спальник с умом

Если вы хотите хорошо высыпаться и не нервничать, то стоит подбирать палатку из качественных материалов. Она должна быть достаточно прочной, чтобы не промокать и не пропускать внутрь насекомых. Если же вы взяли с собой спальник, то следует проследить, чтобы он соответствовал температурному режиму. Спать в нем должно быть комфортно: не душно и не холодно.

Позаботьтесь об аптечке

Обязательно положите в аптечку вату, жгуты, бинты, пластыри, антигистаминное, жаропонижающее, анальгетик, антибактериальное средство, активированный уголь. Вы должны быть готовы к любой неприятности, поскольку найти врача в дикой местности — дело не из простых. Кроме того, в жаркую погоду понадобится солнцезащитный крем. А еще лучше прихватить с собой средство от насекомых.

Осторожнее с дикими животными

В видеороликах многие дикие звери выглядят милыми и совсем не опасными, однако на своей территории они вряд ли будут проявлять гостеприимство к туристам. Заранее узнайте, водятся ли в вашем месте отдыха ядовитые насекомые, змеи, медведи. А если встретитесь с ними случайно, старайтесь не приближаться. От комаров и клещей могут помочь спреи и прививки.

Экономьте воду