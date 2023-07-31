Как распознать фейковый сайт с турпутевками

РИА «Новости»: пик активности туристических мошенников начинается после Нового года. Дело в том, что именно в это время запускают акции раннего бронирования, когда предлагают существенные скидки на отдых летом. Также злоумышленники активизируются в период с мая по август. Порядка 75% россиян, которые стали жертвами мошенников при планировании отпуска, сталкивались с сайтами-подделками. Но как такие площадки распознать? Есть несколько признаков.

Эксперты «Лаборатории Касперского» и группы компаний

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«Мантера» рассказали, что часто пострадавшие попадаются целой сетке фишинговых ресурсов, которые могут принадлежать одним и тем же владельцам. В зоне риска чаще оказываются популярные туристические бренды, а туристы об обмане порой узнают только уже в отеле. А деньги уже отправлены.

Также четверть пострадавших от мошенников попадались на фишинговые сообщения в телеграм-каналах и фиктивные рассылки. Специалисты отметили, что с уходом международных систем бронирования, уменьшением выездных направлений, банкротством ряда туроператоров и туристических агентств мошенники переключились на внутренний туризм.

«Мы напоминаем о необходимости сохранять бдительность и проявлять осторожность при планировании поездок. Проверяйте подлинность сайтов, пользуйтесь надёжными платформами бронирования и никогда не сообщайте личную или финансовую информацию без надлежащей проверки», — посоветовала старший контент-аналитик «Лаборатории Касперского» Ольга Свистунова.

Как обезопасить себя