Врач рекомендовала добавить в рацион витамин D3 перед путешествием

Нутрициолог Государева рекомендовала добавить в рацион витамин D3 перед путешествием
Чтобы провести отпуск с пользой и не навредить организму, необходимо подготовиться к предстоящему путешествию. Об этом "Газете.ру" рассказала нутрициолог Анна Государева.
По словам эксперта, чтобы избежать негативного влияния ультрафиолетовых лучей и получить ровный, красивый загар, нужно принимать витамин D3, астаксантин, пикногенол, ресвератрол, Омегу-3 и каротиноиды.
Государева отметила, что в первую очередь стоит обратить внимание на витамин D3 и начать его принимать за несколько месяцев до предполагаемого отпуска.
"Научные исследования показали, что он защищает ДНК клеток от негативного влияния ультрафиолета, а также снижает воспалительную реакцию кожи", – рассказала она.
Эксперт рекомендует в летний период для профилактики ежедневно принимать 2000 ЕД, а единовременный прием более высокой дозы витамина D поможет быстрее избавиться от покраснения кожи в случае солнечного ожога.