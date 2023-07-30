Врач рекомендовала добавить в рацион витамин D3 перед путешествием

Чтобы провести отпуск с пользой и не навредить организму, необходимо подготовиться к предстоящему путешествию. Об этом "Газете.ру" рассказала нутрициолог Анна Государева.

По словам эксперта, чтобы избежать негативного влияния ультрафиолетовых лучей и получить ровный, красивый загар, нужно принимать витамин D3, астаксантин, пикногенол, ресвератрол, Омегу-3 и каротиноиды.

Государева отметила, что в первую очередь стоит обратить внимание на витамин D3 и начать его принимать за несколько месяцев до предполагаемого отпуска.

"Научные исследования показали, что он защищает ДНК клеток от негативного влияния ультрафиолета, а также снижает воспалительную реакцию кожи", – рассказала она.