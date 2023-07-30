Приведённая информация актуальна для рейсов междугороднего сообщения, которые проходят только по территории России.

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Эксперты сервиса путешествий Туту рассказывают, как вернуть билеты на автобус, если вы решили не ехать, заболели, опоздали или ваш рейс отменили.

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Причины возврата и положенная компенсация

1. Добровольный возврат до отправления автобуса

Если сдать билет не позднее чем за два часа до отправления автобуса, можно вернуть стоимость проезда, перевозки багажа и провоза ручной клади за вычетом 5% их стоимости. Если сдаете билет позднее этого срока, но до отправления автобуса, можно получить обратно стоимость проезда, перевозки багажа и провоза ручной клади за вычетом 15% их стоимости. Сумма возврата регулируется Уставом автомобильного транспорта и городского наземного электрического транспорта от 8 ноября 2007 года (статья 23). Помимо указанных 5% или 15%, которые вычитаются из стоимости проезда, перевозки багажа и провоза ручной клади, удерживаются также сервисные сборы сайтов-агрегаторов.

Эти правила действуют даже если вы заболели и сдаете билет заранее. Получить полную стоимость обратно в случае возврата билета из-за болезни не получится. Но если вы заболели и точно понимаете, что никуда не поедете, лучше сделать возврат до отправления рейса, потому что после сумма удержаний будет больше.

Чтобы вернуть билет до отправления, обращайтесь в кассу или зайдите в личный кабинет на сайте или в приложении, где вы совершали покупку. На сервисах бронирования билетов, как правило, заказ в личном кабинете самостоятельно можно вернуть только полностью. Если купили два билета, а сдаете один, нужно позвонить в контакт-центр или оставить заявку через личный кабинет.

2. Возврат после отправления автобуса по инициативе путешественника

Если пассажир опоздал на рейс, билет на междугородный автобус по России можно сдать в течение трех часов после отправления. В этом случае удерживают 25% от стоимости проезда, перевозки багажа и провоза ручной клади.

Опоздание на рейс должно быть подтверждено автовокзалом. Даже если билет электронный, придется его распечатать и обратиться в кассу или к дежурному администратору вокзала, чтобы сделать отметку в билете или маршрутной квитанции. После этого нужно написать в контакт-центр сайта, где был куплен билет, и приложить к письму фото или скан маршрутной квитанции с отметкой.

Если от поездки пришлось отказаться из-за болезни или травмы и есть подтверждающие документы, обратиться за возвратом можно в течение трех суток после отправления автобуса. В таком случае также будут удержаны 25% от стоимости проезда, перевозки багажа и провоза ручной клади.

Кроме того, можно вместо возврата запросить новый билет. Но тогда придется доплатить 25% стоимости проезда, перевозки багажа и провоза ручной клади.

На международных маршрутах возврат билета после отправления автобуса часто бывает невозможен, а сборы при добровольном возврате могут быть выше, чем на маршрутах по России. Условия возврата билета на такие рейсы лучше уточнять до покупки.

3. Вынужденный возврат из-за отмены или задержки рейса

Если рейс отменен, пассажиру должны вернуть полную стоимость проезда, перевозки багажа и провоза ручной клади. Вернется ли сервисный сбор, зависит от сайта-агрегатора. Сервисный сбор на сервисах бронирования билетов в случае отмены рейса, как правило, возвращается.

Пассажир имеет право на компенсацию полной стоимости проезда, перевозки багажа и провоза ручной клади и в том случае, если рейс задержан больше, чем на час, а также в ситуациях, когда пассажиру не предоставили место в автобусе или предоставили, но другой категории — дешевле, чем он покупал.

На сервисах бронирования билетов можно оформить страховку риска отмены рейса. Если рейс будет отменен, пассажир получит дополнительную компенсацию. В этом случае нужно обратиться в страховую компанию (ее номер есть в полисе).

Порядок и сроки возврата

Итак, суммы компенсации и удержаний прописаны в Уставе автомобильного транспорта и городского наземного электрического транспорта. Однако перевозчики могут устанавливать свои условия возврата (не сумму компенсации, а порядок). Поэтому порядок возврата уточняйте у перевозчика напрямую или в сервисе, где покупали билет.

Упомянутым Уставом регламентируется максимальный срок возврата — десять дней с момента предъявления требования перевозчику. По практике Туту, обычно деньги возвращаются на карту в течение пяти–семи дней.

На некоторых сервисах бронирования билетов можно выбрать возврат не деньгами, а сертификатом на покупку нового билета на любой вид транспорта. Такой возвратный сертификат позволяет не ждать перевода денег от банка, а сразу приобрести другой билет.

С условиями возврата лучше ознакомиться на этапе покупки — до того, как билет оплачен. Если билет уже оформлен, правила возврата можно найти в личном кабинете сервиса, где совершена покупка. Если билет приобретен в кассе автовокзала, за возвратом придется обращаться туда.