Простые советы для планирования путешествий

Лайфхаками поделился тревел-блогер Влад Шарапов.

© Клео.Ру

Для того, чтобы все вещи поместились в чемоданы, могут помочь специальные органайзеры. Они делят внутреннее пространство на дополнительные секции, что помогает лучше разложить все.

При поиске дешевых авиа– железнодорожных и даже автобусных билетов помогут специальные приложения. При этом если путешествие запланировано в Европу или еще дальше на Запад, то пробрести посадочный талон на первую поездку можно через российский сервис, а остальные – через иностранные агрегаторы.