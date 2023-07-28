Как заранее определить сложность маршрута турпохода

В формате «Без рюкзака»

«Мы не скрывали, что ни разу не ходили в поход, уточнили, не будет ли он для нас слишком сложным. Организаторы заверили, что эту тропу осилит и ребенок, – рассказывает турист-новичок Надежда Попова . – Маршрут был двухдневным: подъем на смотровую площадку пика Закан высотой 3,8 км вверх по крутому склону с огромными рюкзаками, в которых палатка, каремат, спальник, еда, вода и теплые вещи. Со стороны я представляла себя горным козлом, карабкающимся по отвесной скале, с той разницей, что козел быстрее и гораздо более ловкий. Наверх взобрались настолько измученными, что не радовали ни виды, ни костер, ни яичница с сосисками. Хотелось лежать и смотреть в потолок палатки. Путешествие, ради которого я взяла отпуск, было испорченным».

«Больной вопрос задели. Надо понимать, что поход в горы – это не увеселительная прогулка за красивой фотосессией, и организаторам, конечно, надо донести это желающим. Самому туристу тоже надо вникнуть в детали: разузнать километраж путешествия, продолжительность выхода, перепад высот, – рассказала «Молоту» мастер спорта по спортивному туризму, гид-организатор походов в горы Елена Таранцева. – Для похода в горы требуется физподготовка, но я нередко сталкиваюсь с тем, что люди не могут ее оценить, считают, что, не занимаясь никаким спортом, они находятся в прекрасной физической форме. Поход для новичков предполагает, что они этот маршрут пройти могут, но, чтобы дойти до красивых мест, подняться на вершину, придется напрячься и попотеть, надо уметь терпеть, когда тяжело. Это нормально для гор. И если поход не однодневный, а с ночевками в палатках в горах, то рюкзак будет весить 12–15 кг, это очень ощутимо. Насколько я знаю, маршрут на пик Закан – простая пешая тропа, тем не менее требует физической подготовки, так как подъем в гору занимает несколько часов. Мой совет: если люди не занимаются никаким видом спорта, фитнесом, бегом, а исключительно передвигаются на машинах, лифтах и автобусах, они должны выбирать программы легкие, без рюкзака, с ночевками на базах и с короткими выходами. Разработана классификация сложности маршрутов от 1 до 10. Новичкам я рекомендовала бы путешествия сложностью 1–3 балла, и надо понимать, что поход на «3 балла» – это тоже не такая уж легкая прогулка, надо быть к этому морально готовым. Часто новички сильно отстают, все их ждут, их надо разгружать, чтобы они дошли. Сойти с маршрута нельзя. Новичкам мы подбираем наши оптимальные программы, без рюкзака, когда они живут на базе либо в палаточном лагере и оттуда уходят гулять налегке с возможностью возвращения, сокращения маршрута. Только после такого опыта рекомендуем идти в более сложные путешествия».