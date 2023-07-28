Как заранее определить сложность маршрута турпохода

Ростовская область, 28 июля 2023. DON24.RU. Все больше ростовчан и жителей области проводят отпуск, отправляясь в туристические походы. Как новичку выбрать оптимальный маршрут? Ведь потом с тропы не свернешь. Об этом в сегодняшнем номере пишет газета «Молот».
В формате «Без рюкзака»
Своим первым опытом с «Молотом» поделились наши подписчики, которым порекомендовали легкую приятную пешую прогулку в горы. Собственно, таким и был запрос.
«Мы не скрывали, что ни разу не ходили в поход, уточнили, не будет ли он для нас слишком сложным. Организаторы заверили, что эту тропу осилит и ребенок, – рассказывает турист-новичок Надежда Попова. – Маршрут был двухдневным: подъем на смотровую площадку пика Закан высотой 3,8 км вверх по крутому склону с огромными рюкзаками, в которых палатка, каремат, спальник, еда, вода и теплые вещи. Со стороны я представляла себя горным козлом, карабкающимся по отвесной скале, с той разницей, что козел быстрее и гораздо более ловкий. Наверх взобрались настолько измученными, что не радовали ни виды, ни костер, ни яичница с сосисками. Хотелось лежать и смотреть в потолок палатки. Путешествие, ради которого я взяла отпуск, было испорченным».
Какие существуют критерии, на которые должен ориентироваться турист, отправляясь впервые в поход в горы?
«Больной вопрос задели. Надо понимать, что поход в горы – это не увеселительная прогулка за красивой фотосессией, и организаторам, конечно, надо донести это желающим. Самому туристу тоже надо вникнуть в детали: разузнать километраж путешествия, продолжительность выхода, перепад высот, – рассказала «Молоту» мастер спорта по спортивному туризму, гид-организатор походов в горы Елена Таранцева. – Для похода в горы требуется физподготовка, но я нередко сталкиваюсь с тем, что люди не могут ее оценить, считают, что, не занимаясь никаким спортом, они находятся в прекрасной физической форме. Поход для новичков предполагает, что они этот маршрут пройти могут, но, чтобы дойти до красивых мест, подняться на вершину, придется напрячься и попотеть, надо уметь терпеть, когда тяжело. Это нормально для гор. И если поход не однодневный, а с ночевками в палатках в горах, то рюкзак будет весить 12–15 кг, это очень ощутимо. Насколько я знаю, маршрут на пик Закан – простая пешая тропа, тем не менее требует физической подготовки, так как подъем в гору занимает несколько часов. Мой совет: если люди не занимаются никаким видом спорта, фитнесом, бегом, а исключительно передвигаются на машинах, лифтах и автобусах, они должны выбирать программы легкие, без рюкзака, с ночевками на базах и с короткими выходами. Разработана классификация сложности маршрутов от 1 до 10. Новичкам я рекомендовала бы путешествия сложностью 1–3 балла, и надо понимать, что поход на «3 балла» – это тоже не такая уж легкая прогулка, надо быть к этому морально готовым. Часто новички сильно отстают, все их ждут, их надо разгружать, чтобы они дошли. Сойти с маршрута нельзя. Новичкам мы подбираем наши оптимальные программы, без рюкзака, когда они живут на базе либо в палаточном лагере и оттуда уходят гулять налегке с возможностью возвращения, сокращения маршрута. Только после такого опыта рекомендуем идти в более сложные путешествия».
Плывите по течению
Организатор ростовского клуба активных путешествий Ян Албул советует обратить внимание не только на уровень физподготовки, но и на наличие необходимого снаряжения.
«Для каждого вида активного отдыха сейчас существует специальное снаряжение, – говорит он. – К примеру, трекинговые ботинки созданы специально для того, чтобы ходить по пересеченной местности. Их замена на городские кроссовки при движении по горной тропе чревата травмами. Однако многие новички поступают именно таким образом. Или, к примеру, идут в берцах – обуви тоже неподходящей, созданной для другого вида активности. Поэтому новичку необходимо внимательно изучить список необходимого снаряжения для путешествия и обсудить его с тем человеком, под руководством которого он отправляется в поход».
«Часть недостающего можно взять напрокат, другую – собрать по друзьям-товарищам, а оставшееся приобрести. Конечно, купить для первого похода трекинговые ботинки готов не каждый начинающий турист. Но те же трекинговые носки приобрести стоит, – советует Ян Албул и отмечает, что новичкам очень сложно субъективно оценить свой уровень физподготовки перед путешествием. – Но если вы не можете без одышки подняться по лестнице до пятого этажа, то, пожалуй, стоит начать с самых простых путешествий без сильного перепада высот или поначалу выбирать путешествия с палатками, но «без рюкзака». Это походы, в которых вы стоите лагерем в одном месте и ходите оттуда каждый день на прогулки. В этом формате путешествий вам не нужно носить большой рюкзак».
Еще одним отличным направлением для новичков являются сплавы на байдарках на день-два. На простых байдарочных маршрутах вы не переносите вещи на себе на большое расстояние. Здесь не нужна специальная и физическая подготовка. Путешествия возможны с детьми от года и людьми в возрасте. Это по-настоящему общедоступный отдых на природе с небольшой спортивной нагрузкой.