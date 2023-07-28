Как распознать в воде белую акулу

Большая белая акула входит в число хищниц, которые могут встретиться в прибрежных водах Приморского края. В 2011 году одна из них напала на местного жителя, после чего тот остался без рук. Ученые рассказали «ФедералПресс», что нужно знать о характерных признаках и поведении белой акулы.

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Что отличает белую акулу

«Среди характерных признаков белой акулы – торпедообразное массивное тело длиной около 5 или 6 метров», – поясняют в Тихоокеанском научно-исследовательском рыбохозяйственном центре.

Плавник у белой акулы серповидной формы, а рыло – более тупое по сравнению с близкородственными видами. Окраска спины и боков – серо-синяя, темно-серая, серо-коричневая или почти черная, брюхо грязно-белого цвета. Зубы у хищницы широкие, высотой до 5 см, треугольной формы. Также они грубо зазубрены по краям.

Белая акула ведет одиночный образ жизни и не образует скоплений.

Рацион белой акулы разнообразен. Естественно, они предпочитают достаточно крупную и жирную добычу – это морские млекопитающие, такие как тюлени, морские львы, котики, дельфины. Также белая акула нападает на многих рыб и морских птиц.

Где можно встретить

Белая акула теплолюбива, однако миграции могут проходить и при довольно низких температурах. Так, стало уже не редкостью ее появление в водах Японского моря и на побережье Приморского края.

Этому способствуют теплые течения, которые в последнее время отмечают ученые в дальневосточных морях. Также у белой акулы развита система кровообращения, что позволяет поддерживать достаточно высокую температуру тела в холодной воде.