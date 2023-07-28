Как распознать в воде белую акулу
Большая белая акула входит в число хищниц, которые могут встретиться в прибрежных водах Приморского края. В 2011 году одна из них напала на местного жителя, после чего тот остался без рук. Ученые рассказали «ФедералПресс», что нужно знать о характерных признаках и поведении белой акулы.
Что отличает белую акулу
«Среди характерных признаков белой акулы – торпедообразное массивное тело длиной около 5 или 6 метров», – поясняют в Тихоокеанском научно-исследовательском рыбохозяйственном центре.
Плавник у белой акулы серповидной формы, а рыло – более тупое по сравнению с близкородственными видами. Окраска спины и боков – серо-синяя, темно-серая, серо-коричневая или почти черная, брюхо грязно-белого цвета. Зубы у хищницы широкие, высотой до 5 см, треугольной формы. Также они грубо зазубрены по краям.
Белая акула ведет одиночный образ жизни и не образует скоплений.
Рацион белой акулы разнообразен. Естественно, они предпочитают достаточно крупную и жирную добычу – это морские млекопитающие, такие как тюлени, морские львы, котики, дельфины. Также белая акула нападает на многих рыб и морских птиц.
Где можно встретить
Белая акула теплолюбива, однако миграции могут проходить и при довольно низких температурах. Так, стало уже не редкостью ее появление в водах Японского моря и на побережье Приморского края.
Этому способствуют теплые течения, которые в последнее время отмечают ученые в дальневосточных морях. Также у белой акулы развита система кровообращения, что позволяет поддерживать достаточно высокую температуру тела в холодной воде.
Кроме того, акулы следуют за своим источником пропитания, то есть плывут за косяками рыб и кальмаров, которые перемещаются в зависимости от температурных факторов. Таким образом, если прогрев поверхностных вод создает благоприятные условия для захода в воды Приморского края теплолюбивых рыб, это может привлечь и акул.