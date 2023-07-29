Россиянам рассказали, чем лучше всего питаться в путешествиях

Стоит заранее продумать, как и чем питаться во время путешествия. Это сильно влияет на работу организма, рассказала Daily Moscow дипломированный нутрициолог, основатель международной платформы Nutrify Юлия Ходос.

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По ее словам, если брать с собой еду, то желательно взять орехи, непортящиеся закуски и воду. Компоты и морсы могут быть не разрешены.

— Если же планируете покупать еду в самолете и аэропорту, то стоит уделить внимание простым салатам (например, помидор/ огурец). Избегать ярких вкусовых заправок, соусов не только в салатах, но и вообще в основных блюдах. Вы не знаете ни срока годности заправок, ни состава ингредиентов, — добавила она.

Кроме того, не стоит брать блюда с колбасой, сыром или грибами. Это скоропортящиеся продукты.

Не следует покупать то, что человек никогда не ел. Трудно предугадать, как отреагирует организм, считает Ходос. Возможны внезапные аллергические реакции или слабительный эффект.