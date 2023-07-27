Как избежать стресса в отпуске: три простых способа

Долгожданная поездка на море или экскурсию в другой город – отличный способ перезагрузиться и получить новые позитивные эмоции. Однако часто люди берут с собой в путешествия «лишний багаж» в виде переживаний из-за проблем на работе или в семье. Более того, если в отпуске произойдет ЧП, некоторые готовы погрузиться в глубокую депрессию. Как отмечает женский журнал kleo.ru, такой подход абсолютно не допустим. В путешествии нужно набираться позитивной энергии. Если следовать простым советам, минимизировать возможность развития негативного сюжета очень легко.

Ограничение в алкоголе

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Многие уверяют, что горячительные напитки помогают им расслабиться. Действительно, бокал вина в хорошей компании поможет отвлечься от насущных проблем. Однако, если переборщить, эффект будет обратным. Человеку в таком состоянии сложно контролировать собственные эмоции, поэтому тревога и преддепрессивное состояние только усилятся. Если в отпуске произошло непредвиденное, например, по ошибке вас выселяют из отеля, не стоит хвататься за коктейль. Лучше заказать травяной чай и спокойно обдумать дальнейшую стратегию действий.

Спорт – ты жизнь

Только совсем убежденный лежебока не согласится с тем, что физическая нагрузка – самый лучший способ избавиться от напряжения и стресса. Легкая пробежка или аэробика помогают упорядочить мысли в голове и справиться с излишней тревогой. Даже в отпуске не стоит пренебрегать физической активностью. Человек, занимающийся спортом, всегда чувствует себя более уверенно и готов взять ответственность за решение проблем.

Смартфон – в сторону