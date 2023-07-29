Развод, сэр: пять популярных способов обмана туристов

Турист в чужом городе – лакомая добыча для мошенников. Он максимально расслаблен, и у него точно есть деньги, которые он готов потратить.

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Везти на такси самым длинным маршрутом, а потом сказать, что цена была за километр; предложить бесплатно прокатиться на верблюде, а слезть с него – уже сто долларов... Эти схемы уже давно известны почти каждому (хотя и работают до сих пор).

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Рассказываем о менее топорных уловках и о том, как на них не попасться.

Несуществующие авиабилеты и отели

Первая опасность ждет туристов еще на стадии бронирования. Мошенники рисуют сайт, визуально очень похожий на популярный агрегатор авиабилетов или отелей, а потом списывают деньги с карты. На почту может даже прийти билет, но только вот его номер на сайте авиакомпании отображаться не будет. Некоторые мошенники действуют еще более изящно: продают реальный билет, а через некоторое время его аннулируют. Цены на таких сайтах обычно ниже рыночных: иногда немного, чтобы не вызывать подозрений, иногда существенно. Как правило, это объясняется "особыми договоренностями с авиакомпаниями", "горящими направлениями" и так далее. Как минимум турист "попадает" на сумму авиабилета, а как максимум – на скопированные данные карты, с которой могут снять все деньги.

С похожей схемой работают и мошенники по отелям: создают сайт несуществующей гостиницы или копию агрегатора и списывают деньги. Опция оплаты при заезде обычно есть, но зато по предоплате "действует огромная скидка".

В 2022 году у мошенников появилась еще одна схема: "продажа" туров и авиабилетов в "закрытые" страны. Туристам обещают прямые перелеты в города, куда можно официально добраться только с пересадкой, аргументируя закрытыми распродажами и связями с авиакомпаниями. Исход такой же: деньги списаны (хорошо, если не все), на звонки и письма никто не отвечает. Во избежание неприятностей приобретать билеты стоит только на проверенных сайтах.

"Помощь" с визой

Посредники, помогающие получить визу, были всегда, и мошенников среди них тоже было немало. В последнее время, когда получить шенген стало более проблематично, они особенно активизировались. За относительно небольшие деньги (обычно около двух-пяти тысяч рублей) вам предложат определиться с типом визы, дадут список документов и запишут в визовый центр.

Меньшая из потерь в этом случае – ненужные услуги (иногда их могут даже оказать, но вся информация в свободном доступе лежит на сайте визового центра, и платить там, по сути, не за что). А если не повезет, то мошенники могут в своих целях воспользоваться вашим загранпаспортом и пропасть с радаров вместе с ним. Рекомендация тут та же: обращаться напрямую в официальный визовый центр или консульство или в зарекомендовавшую себя туристическую компанию, которая официально оказывает такие услуги.

Фото с обезьянкой

Фотографии с животными – популярное развлечение на курортах, однако в большинстве случаев это нелегально. Во многих странах такие фотосессии запрещены законом; в России пока нет, но у каждого владельца должна быть лицензия на эту деятельность, а у животных – соответствующие ветеринарные документы. Разумеется, желающих по-быстрому заработать на туристах зачастую это волнует мало, а этический аспект вопроса – тем более. Для животных такие аттракционы – большой стресс, а владельцы обезьянок и сов любят фотографировать чужих детей, а потом в хамской манере требовать с родителей немалые деньги за кадр. Если цена не была озвучена заранее или изменилась в процессе, стоит сослаться на закон "О защите права потребителей", а конкретно – на навязывание услуг. Если эффекта не будет, можно смело вызывать полицию, которая заодно проверит наличие всех разрешающих документов.

Чеки в ресторане

С этой схемой можно столкнуться на заграничных курортах: там мошенники активно пользуются тем, что иностранные туристы часто не знают местного языка. В Турции, Италии, Греции и других популярных курортах любят включать в счет одно-два лишних блюда – это классика. Иногда отдельной статьей в чеке идет кондиционер, столик у окна, смена скатерти и другие опции, на которые хватит фантазии. Чек выписывают на родном языке и для надежности – от руки, чтобы клиент наверняка не смог ничего разобрать. "Плюсуют" обычно небольшие суммы, которые вы с большей вероятностью не заметите. В этой ситуации рекомендуется включить зануду и потребовать объяснить каждую позицию, при необходимости вооружившись онлайн-переводчиком, потому что по-английски вас понимать наверняка тоже "перестанут".

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